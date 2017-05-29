Birbirinden ünlü tablo, dijital ortamda yeni karakterlerle, yeniden canlandırılıyor.

Lothlenan, ünlü tabloları en baştan yapmak yerine, üzerlerinde birkaç değişiklik yaparak ilgi çekici resimler ortaya çıkarıyor.Lothlenan'ın dijital resim çalışmaları Totoro, Rick And Morty ve Adventure Time karakterlerini içeriyor. Bu karakterleri güzelce harmanlayarak yeni resimler meydana getiriyor.

Sanatçının, ünlü tablolarda bu tarz değişiklikler yapması, bize ilkokul yıllarında kitaplarımızdaki resimleri karalayarak değişik karakterler ürettiğimiz günleri hatırlattı.

Bizim açık ara favorimiz, Rick and Morty karakterlerini içeren Çığlık tablosu. Peki sizin favoriniz hangisi?

Ayrıca Lothlenan'ın diğer çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz.