Ünlü Tasarımcı, LG G6'yı Yere Göğe Sığdıramadı!

Ünlü tasarımcı Torsten Valeur, Koreli üreticinin yeni amiral gemisinin tasarımı hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu ve cihazı öve öve bitiremedi.

LG'nin yakında satışa sunulacak amiral gemisi G6, ünlü bir endüstriyel tasarımcı olan Torsten Valeur tarafından yere göğe sığdırılamadı.

Valeur, LG G6'yı "Estetiğin ve zekanın ideal bir birleşimi" olarak nitelendiriyor ve aynı zamanda mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunacağını savunuyor. Elbette tek bir kişinin görüşünü bağlayıcı olarak kabul edemeyiz, ancak LG müşterilerinin çoğu sürekli yükselen çizgiden memnun. LG G3 tam bir patlama olmuştu ve Koreli üretici sonraki her modelinde, öncüsünün üstüne bir şeyler koymayı başardı.

LG G6, Android 7.0 Nougat'ın yanı sıra UX 6.0 arayüzü ile de parlıyor. Valeur, daha özel bir düzeyde telefonla ilgili en çok tercih edilen unsurların bazılarını vurgularken, "tasarımın insanların odaklanmasını yardımcı olacağına” dikkat çekiyor.

Valeur'a göre “Anlamsız dikkat çekici ögeler yok ve LG G6 sahipleri, cihazın keyfini her yönden yaşayabilecek.”

Bakalım şık ve zekice tasarım, satış rakamlarına da aynı düzeyde yansıyabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.