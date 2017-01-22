Ünlü Teknoloji YouTuber'ı Galaxy S8'in İncelemesini Çoktan Çekmiş Olabilir!

YouTube'ta gizli tutulan videonun sızdırılmasıyla birlikte ünlü YouTuber Marques Brownlee'nin Samsung Galaxy S8 için inceleme videosunu hazırladığı ortaya çıktı.

Özellikle uluslararası teknoloji siteleri akıllı telefon üreticileriyle sözleşme imzalayarak telefon daha piyasaya çıkmadan telefonu elde ediyor, inceleme ve karşılaştırma gibi içeriklerini hazırlıyor ve ardından cihaz tanıtıldığında hazırladığı içerikleri anında yayına veriyor. Tahminlere göre Samsung ünlü teknoloji yayıncısı Marques Brownlee ile bu yönde bir anlaşma yaptı ve Marques videoyu gizli tutmayı başaramadı.

Sosyal medyada aniden ortaya çıkan görsellerle birlikte şu anda yayında olmayan bir videodan kesit bulunuyor ve videodaki telefonun Samsung Galaxy S8 hakkında paylaşılan sızıntılardaki telefonla bire bir aynısı olduğu gözleniyor. Bir anda sosyal medyada patlayan paylaşımda herkes Marques'e elindeki telefonun Galaxy S8 olup olmadığını sorarken Marques ise bu görüntünün bir kurgudan ibaret olduğunu söylemiş.

Öte yandan elbette böyle bir sözleşme söz konusuysa Marques Brownlee'nin bu sızıntıyı kabullenmesi pek de olası değil. Tabii Marques'e haksız demek de zor çünkü elindeki telefona baktığımızda aslında Galaxy Note 7 ile tek farkı alt kısımdaki Samsung logosu olan bir telefon görüyoruz. Bu durum görselin photoshop olma ihtimalini kuvvetlendirse de sızıntılara bakacak olursak bu sızıntının gerçeklik payı da olabilir. Neyse, bu görsel photoshop olsa bile en azından Galaxy S8'in inceleme videolarında nasıl görüneceğini de görmüş olduk. Bakalım bu kadar gündem olan Galaxy S8 gerçekten de ses getiren bir telefon olmayı başarabilecek mi?