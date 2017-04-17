Telefonlar İnsan Olsaydı Nasıl Olurdu? Temalı Çekilmiş Video

Wah!Banana isimli YouTube kanalı, hayatımızın vazgeçilmez elektronik cihazlarından olan akıllı telefonların gerçekte birer insan olsalar nasıl davranırlardı teması üzerine çok eğlenceli bir video çekmişler.

Çok abartmış olur muyum bilmiyorum ama akıllı telefonları birçoğumuz zaten insan gibi görüyoruz. Konuşmaları, mesajlaşmaları, popüler sosyal ağ sitelerini takip etmeyi, oyun oynamayı, kısacası hemen her şeyi onunla yapıyoruz. Bundan 10 yıl önceden itibaren yavaş yavaş bitmeye başlayan o sokak kültürü ve arkadaşlıklar, teknolojinin de ilerlemesiyle olabilecek en minimum seviyeye düşmüş durumda. Kısacası birçoğumuzun en önemli arkadaşı ‘akıllı telefonu’. Peki bunları birer gerçek insan gibi hayal etmiş miydiniz? Biraz anormal bir soru olduğunun farkındayım fakat Wah!Banana isimli YouTube kanalı bunu ciddi ciddi düşünmüş ve de ortaya gayet eğlenceli bir video çıkmış.

Altyazı seçeneklerine bakınca Tay (Tayland vatandaşı) ya da Endonezyalı olduklarını düşündüğüm ekip, ünlü telefon markalarını ve telefonları birer insan silüetine dönüştürmüşler. Telefonların karakteristik özelliklerini eğlenceli şekilde insana uyarlayan ekip, örneğin Nokia’nın ne kadar dayanıklı olduğunu diğer telefonlardan dayak yemesine rağmen sapasağlam çıkmasıyla gösteriyor. Samsung’ta ise Galaxy Note 7 unutulmamış ve uçağa binmek isteyen ‘insan Galaxy Note 7’, kapıdan geri çevriliyor.

Ben kendilerini izlerken çok keyif aldım, umarım siz de keyifle izlersiniz. Türkçe altyazı uyumu yok ama bence gerek de yok, zaten izleyince hepimizin aşina olduğu şeyleri görmüş olacaksınız.