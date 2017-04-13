Maze Alpha'nın Donanım Özellikleri Duyuruldu!

Maze Alpha'nın donanım özellikleri, genelde duyurduğu doğru gönderilerle kendini ispat etmiş Evan Blass tarafından duyuruldu.

Telefon piyasası o kadar hızlı gelişiyor ki, artık hangi ürünün Çin malı hangi ürünün orijinal ürün olduğunu anlamakta zorlanır olduk. Bildiğiniz gibi Çinli firmalar, dünyaya açılmasalar bile kendi iç pazarlarında son derece başarılı ürünler piyasaya sürüyorlar.

Bunlardan birisi olmaya hazırlanan Maze de çıkaracağı telefonu Alpha ile piyasayı sallamak istiyor. Birçok ülkede satışa sunulmayacağını düşünsem dahi, bu kadar yeni ve bütçesi belirli rakamları geçemeyen bir firmanın sunmak istediği donanımsal özellikler, tasarımla birlikte muazzam boyutlara ulaşıyor. Telefonlarla ilgili bilgileri sızdırma konusunda ün yapmış ünlü Twitter fenomeni Evan Blass, Maze Alpha’nın özelliklerini paylaştı. Piyasaya çıkan üst düzey telefonlarla yarışacak kalite ve tasarıma sahip olan Maze Alpha, büyük firmalar gibi çerçevelerin inceliğine ve çift kamera eklemeye özen göstermiş. Günümüzde Samsung’un bile yapmadığı çift kamerayı Samsung’dan önce getirmeyi planlayan Maze, Çin’de sağlam bir pazar payı alacakmış gibi duruyor.

Evan Blass’in açıklamalarına göre Maze Alpha’larda 6 inç FHD ekran, 4GB RAM/64GB depolama alanı veya 6GB RAM/128 GB depolama alanı bulunacak. Arkasında Sony lenslerine sahip iki kameranın bulunması bekleniyor. Bunlardan birisi 13MP olacakken, diğerinin kaç MP olacağı bilinmiyor. Android 7.0 ile gelecek cihazın 8 çekirdekli işlemcisi, gücünü 4000 mAh bataryadan alacak.

Telefonun gerek tasarımı gerekse de donanımı kabul edilebilir gibi gözüküyor. Ülkemize çıkma şansı pek olmasa da 'gelse güzel olurdu' diyeceğimiz telefonlar arasına ekliyoruz kendisini.