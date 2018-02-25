Mamutları Boşverin! Dinozorları Hayata Döndürmeliyiz

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, Neandertal klonlaması yapabilme potansiyeline sahip olduklarını açıkladılar.

Bazı bilim insanları, mevcut kök hücre teknolojisi ve Neandertal (günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü) genomunun tamamlanmış dizilimi ile bir Neandertal klonlanması yapma potensiyeline sahip olduğumuzu belirtiyorlar. Ancak biyoetikçiler, bu klonlamanın etik dışı ve çok da insancıl olmadığı kanaatinde.

New York City Coolege’da kuramsal fizik profesörü Dr. Mishio Kaku, Big Think ile röportajında, “Neanderthal’ı ya da sadece genomlarına dayanan bir dinozoru klonlayabilirsek ne olur?” sorusu ile konu hakkındaki merakını dile getirdi.

Harvard Üniversitesi Kilisesi Laboratuarlarının yönetmeni George Church, Neandertal klonlamamız gerektiğine inandığını ancak projenin hemen denenmesini savunmasa da, konuyla ilgili tartışmaları desteklediğini dile getirdi. Church, mevcut kök hücre teknolojisi ve tamamlanmış Neandertal genom dizilimiyle bir Neandertal’ı kopyalayabilme potansiyeline sahip olduğumuza inandığını altını çizerek belirtiyor.

Dr. Kaku, bir dinozorun klonlanmasının bir Neandertal ya da bir mamutun klonlanması kadar kolay olmayacağını itiraf etse de bunun imkansız olduğu anlamına gelmediğini de bizlere açıkladı. Neandertaller, onbinlerce yıl önce yıl önce yok olmuşlardı, bu yüzden de kurtarılan DNA’dan bir Neandertal kopyalamak oldukça etkileyici bir durum.

Dr. Kaku, kurtarılan dinozor dokularında bulunan proteinlerin, tavuk, kurbağa ve sürüngenlere benzediğini ve ilişkilerinin teorisini doğruladığını belirtti. Bu sayede ise bilgisayar yardımı ile epigenetik yolu kullanılarak klonlama için potansiyel yaratacak bir genetik dizilim üretilebilecek.

Mamutları veya dinozorları klonlamaya gelince, sınırlamalar bu noktada çoğunlukla tekniktir ancak Neandertallerle ilgili, etik unsurlar karşımıza çıkıyor. Dr. Kaku, konunun uzun vadede düşünülmesi gerektiğini, Neandertal’in klonlandıktan sonra, nerede yaşayacağını, okula gidip gitmeyeceğini veya uyuşturulup uyuşturulmayacağı gibi konuların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Enteresan fikirleri bununla da sınırlı kalmayan Dr. Kaku, uzaylılardan değil robotlardan korkmamız gerektiğini dile getirdi. İnsanların bu yüzyılda yabancı medeniyetle temasa geçeceğini, ancak insanlığa karşı daha büyük bir tehdit oluşturan robotların aksine, bu medeniyetlerin insancıl olacağını düşündüğünü fikirlerine ekledi.

Kaku, insanların muhtemelen yabancı medeniyetler için önemsiz görüleceğini düşünüyor. Ünlü fizikçiye göre, uzaylılar insanlara barışcı yaklasacak. Ancak bizim taraflı olmamız halinde, bu barışcıl durum değişebilir. Çoğunun iyi niyetli olacağını düşünüyoruz ancak, bizim orman hayvanlarını izlediğimiz gibi onlarda bizi izleyebilirler şeklindeki yorumları ile Kaku, uzaylıların bizden üstün bir ırk olabileceğini savundu.

Buna karşın Kaku, robotların canice düşüncelerini kontrol etmek için beyinlerine yerleştirilen ciplere ihtiyaç duyacağımızı öne sürdü. Bilim adamı, robotların bir noktadan sonradan bizim yerimizi alarak tehlikeli hale gelebileceklerini öne sürüyor. Bu sebeple , canice düşünceleri varsa bunu kafalarından atmaları için beyinlerine bir cip yerleştirmeliyiz düşüncesini savunan Kaku, bize göre de haklı olabilir.

Sonuç olarak, bazılarımıza garip gelse de insanlar robotlarla iş birliği içerisinde ve aynı saf da olurlarsa daha güçlü olacaklardır. Araştırmaların geldiği noktaya bakarsak, biz o günleri göremesek bile torunlarımızının muhtemelen en yakın arkadaşları uzaylılar ve robotlar olabilecek. Sizce kendi elimizle geliştirdiğimiz robotlar ve Neandertaller gün gelip karşımızda cephe alabilirler mi?