Ünlü Türk FPS Oyunu Zula'nın Sitesi Hacklendi!

Geçtiğimiz saatlerde siteye girenler, siteyi hackleyen grubun hazırladıkları mesajla karşılaşmak durumunda kaldılar.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayı içerisinde, kendilerine olumlu yorum yapan kullanıcılara oyun içi envanter sağldığı gerekçesiyle Steam'den kaldırılmasıyla gündeme oturan ve ciddi bir oyuncu kitlesine sahip olan Zula'nın web sitesi, bugün akşam saatlerinde hackerlar tarafından saldırıya uğradı.

Bugün akşam saatlerinde siteye bir hacker grubu tarafından index atılarak bir de mesaj paylaşıldı. Yukarda gördüğünüz gibi amaçlarının oyuna veya kitlesine zarar vermek olmadığını, oyunculara ait e-pin bilgilerini ve kullanıcı bilgilerini de isteseler alabileceklerini ve buna yeltenmediklerini belirten hacker grubunun saldırısından kısa bir süre sonra site eski halini aldı.

An itibarı ile sitenin kontrolü tekrardan oyunun yapımcılarında görünüyor. Bununla birlikte yaşanan bu hack olayı ile ilgili henüz yapımcılardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Bakalım Türkiyenin ilk ve tek MMOFPS'si olarak bilinen Zula cephesinden, önümüzdeki saatlerde veya günlerde konuyla alakalı bir açıklama gelecek mi?