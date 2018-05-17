'Elektromanyetik Kirlilik ve Korunma' başlıklı seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Osman Çerezci, cep telefonlarını '21. yüzyılın sigarası' olarak nitelendirdi. Çerezci ayrıca kanser uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Osman Çerezci, Dünya Sağlık Örgütü'nün, elektromanyetik ortamların sigara gibi 2B sınıfı kanserojen olduğunu ilan ettiğini ifade ederek, “Dikkat edilmezse cep telefonları da yaydığı radyasyon sebebiyle 21´inci yüzyılın sigarası olacak” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Üsküdar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci tarafından okullarda, ‘Elektromanyetik Kirlilik ve Korunma’ başlıklı seminerler verilmeye başlandı. Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi'yle Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde gerçekleştirilen ve Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan ve yetkililerin katıldığı seminerde, Prof. Dr. Çerezci; elektrikle çalışan bütün cihazların etrafına elektromanyetik radyasyon yaydığını ve elektromanyetik kirliliğe uzun müddet maruz kalınması durumunda oldukça ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

Telefonuyla uyuyanlar, dikkat!

Cep telefonu kullanımında ciddi hatalar yapıldığına da vurgu yapan Çerezci, özellikle gençleri, 'Telefonunuzu yatağınızın başında bulundurmayın' diye uyardı. Çerezci seminer sonunda, elektromanyetik radyasyonu insan yaşamından bütünüyle çıkarmanın imkan dahilinde olmadığını, ancak zararları mümkün mertebe azaltmanın en akılcı yolunun 'teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmak' olduğunu kaydetti.



