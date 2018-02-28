Ünlü TV Kuruluşu Epix Kendi 'Streaming' Servisini Kuruyor

Televizyon seyretme alışkanlıklarının yavaş yavaş online platformlara kaydığı günümüzde Epix de yeni hamleler peşinde.

Son yıllarda Netflix'in yaptığı akıl almaz yatırımlar sonrası gördüğü ilgi tüm dünyada televizyon izleme alışkınlığını farklı bir boyuta taşıdı diyebiliriz. Eskiden TV başında dizilerin saatinin gelmesini bekleyen herkes artık Netflix'ini kurduğu PC veya konsollarında dizi keyfini daha rahat ve istediği yerde bırakıp sonradan devam edecek şekilde yaşıyor.

Elbetteki bu çalışma modeli birçok farklı firmanın da ilgisini çekiyor. Yeni dönemde 4K televizyonların daha da yaygınlaşacağını ön görerek bünyesindeki bir çok yapımı 4K doğal görüntüye kavuşturacak olan Epix, aynı zamanda kendine ait bir yayın platformu üzerinde de çalışıyor. Tıpkı HBO Go ve HBO Now gibi bir yapıya sahip olacak Epix, daha önce Amazon'un Fire TV platformu üzerinde bünyesindeki yapımları izleyiciyle buluşturmuştu.

Tahmin ediyorum ki belki kısa vadede değil ama uzun vadede televizyon izleme alışkanlığı iyice minimize olacak ve yavaş yavaş tüm yayın platformları daha kaliteli ve özgün içeriklerle online platforma kayacaklar. Televizyon izleme alışkanlığının oldukça yüksek olduğu lkemizdeki PuhuTV, BluTV platformların başarısı da bunun en yakın ve bilindik örnekleri diyebiliriz.