Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, dün gece yaptığı yayında Ouziii kullanıcı adlı izleyiciden 15.000 TL bağış aldı.

Dün gece Twitch Türkiye’de unutulmaz bir gece yaşandı. Türkiye’nin en büyük yayıncılarından Jahrein, ardı ardında 1000 TL’lik bağışlar alarak tek bir kişiden toplamda 15.000 TL bağış aldı. “Ouziii” isimli izleyici tarafından yapılan bağışlar, bütün gece boyunca konuşuldu. Yayının belirli saatlerinde düzenli olarak bağış yapan Ouziii, daha sonrasında Jahrein ile Discord’dan konuştu.

Afrika’da Nükleer Mühendisi olarak çalıştığını söyleyen Ouziii, işi hakkında pek bilgi vermese de konuşmalarıyla “insan ne kadar zengin olur?”un tanımını yaptı. Jahrein’in “artık atma, utanıyorum” demesine rağmen bağışları göndermeye devam eden Ouzii, discord’dan yapılan görüşmenin ardından 2 bin dolar daha atarak günü tamamladı.

Hem izleyiciler hem de Jahrein için son derece eğlenceli bir yayının yaşandığı geceden yaklaşık 2 hafta önce yine Ouziii kullanıcı adlı kişi Jahrein’e 3400 TL bağış yollamış ve şaşkınlık yaratmıştı. Konuşmalarında “barı kapatacağız” gibi ibarelerin yer aldığı Ouziii’nin ne kadar zengin olduğunu bilmiyoruz, ancak konuşmalardan anladığımız kadarıyla Jahrein ile ortak bir proje geliştirmek istiyor. Yakında Türkiye’ye geleceğini ve Jahrein’le buluşmak istediğini dile getiren Ouziii, para konusunda yaptığı ifadelerle Jahrein dahil herkesi şaşırttı.

Paranın bir değeri olmadığını söyleyen Ouziii (parası olana söylemesi kolay tabii), çok yakında Jahrein ile buluşacak, kendi özel yatında Jahrein’i misafir edecek ve gecenin sonunda bir bara gidip bütün bir barı kapatacak. Bunları muhtemelen canlı izleyemeyiz, ancak Jahrein’den bunun hikayesini duymayı bekliyorum. 13.000 TL bağış atıldıktan sonra Jahrein ile Ouziii’nin görüşmesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Ouziii’nin iki hafta önce 3400 TL’lik bağışının da videosuna ulaşabilirsiniz.