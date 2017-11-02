Ünlü Yayıncı, PUBG'nin En İyi Hareketini Yaptı

Twitch'in ünlü yayıncılarından DrDisRespectLIVE, PUBG oynadığı sırada, binlerce metre uzaklıktaki adamı kafadan vurmayı başardı.

Steam’de her geçen gün daha popüler olan PlayerUnknown!s Battlegrounds, hem oyuncu kitlesi hem de izleyici kitlesi olarak çok geniş bir sayıya hitap ediyor.

Bu sıralar sık sık PUBG oynayan ünlü Twitch yayıncısı DrDisRespectLIVE, geçen yaptığı bir yayında eski CSGO oyuncusu Shroud’un eğer uzaktaki adamı kafadan vurursa 100 dolar vereceği sözü üzerine, çok uzak bir hedefi keskin nişancı tüfeği ile tam kafadan vurmaya çalıştı.

İlk iki denemesinde pek başarılı sonuçlar alamayan ünlü yayıncı, sonraki denemesinde binlerce metre uzaklıktaki adamı “kafadan” vurmayı başardı.

PUBG tarihinin en iyi hareketlerinden birisi olarak gösterilen bu hareket, Dr.DisRespectLIVE’ın cebine 100 dolar soktuğu gibi, aynı zamanda kendi kanalı için çok sağlam bir reklam yapmış oldu.

Kafadan vurulan kişinin bir “hacker” tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü varsayıyorum. Bu kadar uzaktan ölmek psikolojik açıdan son derece sinir bozucu bir şey.

Bıyıkları ve enfes gözlüğü ile Twitch’in çok farklı bir yüzünü yansıtan DrDisRespectLIVE’ı başarısından dolayı kutluyorum.