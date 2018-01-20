Ünlü Yayıncı Dr. Disrespect Şubat Ayında Geri Dönüyor!

Ailesiyle ilgili sorunları toparlamak için uzun bir süre boyunca yayın açmayacağını söyleyen ünlü PUBG yayıncısı Dr. Disrespect Şubat ayında geri döneceğini duyurdu.

Twitch yayıncılarının hayatı genelde kolay sanılır. Çoğunlukla "oturduğu yerden para kazanıyor" diye düşünülen yayıncılar için hayat aslında o kadar kolay değil. Özellikle de yayınlardan para kazanmak için bazen saatlerini yayınlara gömen ve oldukça yorucu yayın saatleri geçiren yayıncıların, özellikle de ünlü olduktan sonra işlerinden izin almaları genellikle dedikoduları da beraberinde doğurur.

Ünlü Yayıncı Dr. Disrespect ya da gerçek adıyla Guy Beahm, özellikle de son dönemlerde bu işe en çok vaktini ayırmış kişilerden. İyi bir Playerunknown's Battlegrounds oyuncusu olmasının yanında, bir yayın karakteri oluşturarak izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatan yayıncı, bir süre önce ailesiyle ve eşiyle ilgili yaşadığı sorunlardan dolayı Twitch'i süresiz bir şekilde bırakacağını ve ailevi sorunlarını halledene kadar yayınlardan uzak kalacağını açıklamıştı. Dr. Disrespect'in kanalına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ünlü yayıncı resmi Twitter adresinde günler sonra bir gönderi paylaştı. Yayınlara döneceği tarihi de söyleyen Beahm, tekrar Dr. Disrespect olarak kamera karşısına çıktı ve bu sefer duyuruyu eşi ile birlikte yaptılar(!). Bu arada bu sayede kendisinin eşinin de ölümcül bir suikastçi olduğunu da duyurmuş oldu. Şakayla karışık bir duyuru olsa da eşiyle arasını düzelttiğini umduğumuz Beahm'ın 5 Şubat'ta tekrardan yayınlara dönmesine çok sevindik. Siz ne düşünüyorsunuz?