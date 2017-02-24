Ünlü Yayıncıların Hesabını Çalmak İçin Razer'ı Kullandılar!

Ünlü E-spor yayıncılarının hesabını çalmak için yayıncılara Razer adıyla sahte mail gönderen dolandırıcıların foyası meydana çıktı.

Ünlü Twitch ve YouTube yayıncılarının hesabını çalmayı amaçlayan dolandırıcılar, oyunculara yönelik ekipmanları ve cihazlarıyla özellikle E-spor dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Razer'ı kötü amellerine alet etmeye çalıştı.

Razer Zone Sponsorship adıyla sahte bir e-posta hesabı açan dolandırıcılar yayıncıların e-posta adreslerine sanki Razer'dan gelmiş gibi hazırladıkları bir e-posta gönderdi ve bu e-postada Razer olarak kendilerine sponsor olmak istediklerini söyledi. Profesyonel bir şekilde hazırlanan e-postada sponsorluk için form başvurusu butonuna tıklayan yayıncıların bilgisayarına bir virüs indiriliyor.

Buraya kadar dolandırıcılar ikna edici bir şekidle e-postayı hazırlıyorlar ancak ulaştıkları e-posta @gmail.com uzantısına sahip olduğu için kötü niyet amacıyla bu postanın hazırlandığı anlaşılıyor çünkü Razer gibi dev şirketler, tüm iletişimlerini kurumsal internet sitelerinin uzantısına sahip şirketler tarafından yürütüyor. Konuyla ilgili kullanıcıların hiçbir şekilde bu duruma itibar etmemesi gerektiğini söyleyen Razer aynı zamanda hiçbir zaman sponsorluk teklifini e-posta yoluyla göndermediğini de açıklamasına eklemiş.

Özellikle ismin üzerine gelmeden e-posta adresinin görünmediği bazı e-posta servisini kullanan kişilerin bu tuzağa düşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle yayıncıların ya da normal kullanıcılarının, e-postaların geldiği adresin kurumsal bir e-posta adresi olduğunu gösteren uzantıya sahip olduğunu ve şirketlerin resmi uzantısı olduğunu doğrulaması gerekiyor.