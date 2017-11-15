Ünlü Yönetmen, Son Filminin Tamamını iPhone'la Çekti!

Ünlü yönetmen Steven Soderbergh, 2018'in başlarında yayınlanacak filmi "Unsane"i tamamen iPhone 7 Plus'ın kamerası ile çekti.

Ocean’s Eleven, Magic Mike, Şanslı Logan, Tatlı Bela gibi filmlerle adından bir hayli söz ettiren ünlü yönetmen Steven Soderbergh, 2018’in ilkbahar aylarında çıkacak yeni korku filmi “Unsane”i çok farklı bir şekilde çekme kararı aldı. Ünlü yönetmenin “Unsane” başlıklı korku filmi, önümüzdeki bahar döneminde tamamen bir iPhone kamerası ile çekilmiş halde yayınlanacak.

Normalde bir film için çok pahalı ve üst düzey kameralar kullanılır. Soderbergh ise bu filmde o kameralardan kaçınmış gözüküyor. Ünlü yönetmenin kendi dağıtım şirketi Fingerprint Releasing tarafından yayınlanacak film, tüm kayıtlarını iPhone 7 Plus’ın kamerasından yaptı.

Filmde Claire Foy, Juno Temle ve Jay Pharoah gibi son derece ünlü isimler yer alıyor. Filmin türüne baktığımızda ise “gerçek-dehşet” benzeri bir film bizleri bekliyor. Geçtiğimiz yaz çekilen Unsane, iPhone 7 Plus’ın kusurlarıyla filmde gerçekçiliği de yakalamış olacak.

Pharoah’ın açıklamalarına göre, Soderbergh’ün iPhone 7 Plus’la yaptığı çekim yaklaşık 1 hafta sürdü. Uzun metrajlı bir film olduğu düşünüldüğünde bu süre inanılmaz derecede kısa. Normalde büyük kameraların büyük prodüksiyonları ve haliyle birbirinden farklı çekim açıları oluyor. Eğer kameranız bir telefon büyüklüğündeyse, kameranın alanını kurmanıza ve bu yüzden vakit kaybetmenize gerek kalmıyor.

Belki ileride en azından sanatsal filmlerde bu tekniği daha çok görebiliriz. Bu yeni teknikle parası olmayan ama çok güzel fikirleri ve yeteneği olan yönetmenlerin tanınması sağlanabilir.

Unsane, 23 Mart 2018’de vizyona girecek. Filmin ülkemizde yayınlanıp yayınlanmayacağını şu anda bilemiyorum.