Ünlü Yönetmen Gulliermo del Toro Ufo Gördüğünü İddia Etti

Bu sene çektiği "The Shape Of Water", "Suyun Sesi" filmiyle epey gündemde olan, efsane bilim kurgu ve fantastik filmler yönetmeni Gulliermo del Toro, ufo gördüğünü iddia etti.

Gulliermo del Toro'yu bilmiyorsanız gerçekten ya fantastik ve bilim kurgu filmleri sevmiyorsunuz, ya da hemen öğrenmeniz gerekiyor. Kendisi Hellboy, Pan'ın Labirenti ve Kızıl Tepe gibi kült filmlerin hem senaryo yazarlığını hem de yönetmenliğini yapmış harika bir insan. Son dönemlerde de "The Shape Of Water" yani "Suyun Sesi" filminin de altındaki isim. Fakat geçtiğimiz gün Hollywood Reporter'a röportaj veren yönetmen çok ilginç bir deneyimini anlattı.

Del Toro, verdiği röportajda bir gün yakın bir arkadaşıyla Meksika'nın Guadalajara şehrine bir paket bira alıp yıldızların altında içmeye ve muhabbet etmeye gittiklerini ve bu sırada bir ufo ile karşılaştığını anlattı. Biraları içmediklerini ısrarla belirten ünlü yönetmen, zaten içmeye fırsat da bulamadıklarını yani deneyimi tamamen ayıkken yaşadığını da özellikle belirtti.

"Gulliermo del Toro (tabii ki sağdaki)"

O an için çok korkutucu bir deneyim yaşadıklarını da söyleyen yönetmen, bir anlığına ufoyu gördüklerini, yanıp sönen ışıklarıyla bir anlık kendilerine aracın çok yakın olduğunu ancak 3-4 saniye içerisinde 1000 metre kadar yükselip bir anda ufonun gözden kaybolduğunu belirtti. O anda çok korkmuş olsa da, daha sonra düşündüğünde, ufonun çoğu insanın raporladığı klişe elips tasarıma sahip olduğunu ve tasarımının çok kötü olduğunu da belirtti.

"Adeta çok klişe bir görünüme sahipti" diyen yönetmen, "Gerçekten çok üzücüydü. İnsanlara, onların hiç de düşündükleri gibi olmadığını aktaran kişi ben olmak isterdim. Ancak malesef ufolar tam da insanların düşündükleri gibi" dedi. Yine de bu görüntünün o an için Del Toro ve arkadaşını korkutmaya da yeterli olduğunu ayrıca belirtti.

Sanırım bu tip bir ufo karşılaşmasını ancak Del Toro böyle anlatabilirdi. Özellikle de fantastik filmleri, adeta tasarım harikası olarak çeken bir yönetmeni, klişe bir ufo tasarımı gerçekten de hayal kırıklığına uğratabilir. Anlattıklarının gerçek olup olmadığı şu an için belli olmasa da, Del Toro sırf basında yer almak için yalan söyleyecek bir yönetmen değil. O yüzden bilmiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Del Toro sizce gerçeği mi söylüyor?