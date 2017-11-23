Ünlü YouTuber, Alçı Maskesi ile Face ID'yi Kandırmayı Başardı!

Ünlü YouTuber WolfieRaps, Apple'ın yeni biyometrik güvenlik kilidi Face ID'yi kendi yüzünün alçıdan maskesi ile kandırmayı başardı.

iPhone X şu anda herhangi bir akıllı telefonda rakibi bulunmayan bir 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine sahip. Face ID olarak adlandırılan teknoloji sayesinde Apple, kullanıcıların yüzlerini kızıl ötesi tarayıcı ile tarayarak matematiksel gösterimini elde ediyor.

Apple’ın iddiasına göre herhangi bir resim, maske ya da farklı bir nesne ile Face ID’yi kandırmak mümkün değil. Ayrıca yine Apple’ın açıklamasına göre Face ID’nin bir hata gerçekleştirme ihtimali bir milyonda bir.

WolfieRaps YouTube kanalı, Apple’ın bu iddiasını fazla cesur bulmuş olacak ki Face ID’yi kandırmak üzerine bir video yayınladı. Videoda öncelikle resimler gösterilerek Face ID kandırılmaya çalışılıyor ama Face ID hiçbir tepki vermiyor.

Kanal sahibi ikinci yol olarak Face ID’yi bir ayna ile kandırmayı deniyor ve iPhone X’u aynadaki yansımasını görecek şekilde tutuyor ve Face ID yüzü tanıyarak kilidi açıyor. Bunun tam olarak kandırmak olduğu söylenemez, daha çok Face ID’nin becerisi denilebilir.

Son olarak Face ID bir alçı maskesi ile kandırılmak isteniyor. Cihaz ilk birkaç denemede tepki vermese de sonradan maske ile kandırılarak Face ID kilidi açılıyor. Maskeye başta hiç tepki vermeyen Face ID’nin sonradan kilidi açması da hiç şüphe uyandırmıyor zaten.

Aşağıdaki videoyu izlerseniz, görüntünün kesintisiz tam bir video olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Apple’ın açıklamasına göre Face ID, telefonu açmak isteyen yüz ile kayıtlı yüz arasında belirli bir eşikten yüksek eşleşme sağlarsa kilidi açmaz, fakat bu işlemden sonra kilit şifre girilerek açılırsa Face ID bu yüzün güvenli olduğunu algılayarak kayıt ederek.

Yani; iPhone X’un sahibi maske ile Face ID’yi kandırmaya çalışıp ret aldıktan sonra şifreyi girdiğinde, iPhone X maskenin bu kişiye ait bir yüz olduğunu düşünerek kayıt eder. Dolayısı ile bir sonraki denemede maske gösterildiğinde Face ID telefonun cihaz sahibinde olduğunu düşünerek kilidi açar.

Yine de WolfieRaps’ın Face ID’yi kandırmak için emek harcamadığını söyleyemeyiz. Fakat kandırma işleminin şüphe çekici olduğunu belirtmekte de fayda var. WolfieRaps’in Face ID’yi nasıl ‘kandırdığını’ aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.