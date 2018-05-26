YouTube'u güncel olarak takip eden hemen hemen herkesin bildiği ve hayranlık duyduğu YouTuber Barış Özcan'ın tavsiye ettiği 10 YouTube kanalı.

23 Temmuz 1974 doğumlu Barış Özcan, Türk YouTube alanında çektiği videolarla pek çok kişinin sevdiği bir isim haline geldi. Abak.us kreatif medya ajans başkanı olan Özcan, buna ek olarak BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışıyor. Buna ek olarak da Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası uluslararası şirketlere danışmanlık ve sosyal medya hizmeti verdi.

Şu anda Amerika'da yaşayan ünlü YouTuber, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında bazı yabancı YouTube kanallarını tavsiye etti, Barış Özcan videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

İzlemeye vakti olmayanlar için Barış Özcan'ın tavsiye ettiği yabancı YouTube kanalları ise şu şekilde:

Sinemacılık Üzerine: Now You See IT

Kişisel Gelişim: Talks at Google

Kişisel Gelişim: Ted-ed

Bilim-Teknik: Dong

Zihin Jimnastiği: Vsauce

Belgesel: Kurzgesagt - In a Nutshell

Film: Every Frame a Painting

Film Riot

Fotoğrafçılık: Peter Mckinnon

Gezi: Casey Neistat

Bizim aralarından seçtiğimiz YouTube kanalları bu kadardı. Eğer Barış Özcan'ı bilmiyor ve takip etmiyorsanız kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederiz. Şimdiden yi seyirler!