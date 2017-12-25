Ünlü YouTuber Danla Bilic Hakkında Soruşturma!

Danla Bilic hakkında, yayımladığı bir videosunda gençleri intihara teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bildiğiniz gibi YouTuber’lık artık yalnızca bir eğlence aracı değil, bir meslek. Dolayısıyla mesleğimizi icra ederken yapacağımız hatalar, başımıza olmadık işler açılmasına sebep olabilir. Danla Bilic de başına iş açılmasına sebep olan bir olayın altına imza attı.

YouTube ve Instagram’da toplam 4 milyona yakın abonesi bulunan Danla Bilic, yayımladığı bir videoda "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleriyle ‘gençleri intihara teşvik ettiği’ gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta YouTube kanalı kapatılan (sonrasında tekrar açılan) ve Beyaz Show’a katılarak adından sıkça söz ettiren Danla Bilic’in bundan sonra videolarını yayımlamadan önce en az 2-3 kez hangi konuşmaları yapacağını gözden geçireceğini düşünüyorum. Ha, bizim yaptığımız naif hatalar gibi olacaksa da bir problem yok. :) Yeri gelmişken o videoyu da aşağıya bırakalım: