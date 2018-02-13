Slow Mo Guys kanalının arkasındaki isimlerden olan Megan Turney ve Gavin Free, evlerine zorla giren bir silahlı saldırgandan son anda polis ekiplerince kurtarıldılar. Saldırgan ölürken, ünlü YouTuberlara bir zarar gelmedi.

İnternette şöhret olmak, o sapkın dünyanın içinden parlamayı başarmak çok zor. Bu gerçekleştikten sonra internet ünlülerini bekleyen bir diğer tehlike de sapkın hayranları oluyor. İnsanlar bir şekilde özgürce kendilerini ifade ettiklerinde, görüşleri hoşuna gitmeyen takipçileri tarafından adeta linç edilebiliyorlar.

Son aylarda Logan Paul gibi olaylarla büyük tartışma yaratan YouTube’un ABD’deki sevilen yıldızlarından olan Megan Turney ve Gavin Free, evlerine gelen silahlı bir hayranları tarafından ölümle tehdit edildi. Dolaba saklanan ikili, saldırganın evde bir tur atarken gizlice 911’i arayarak polise ihbarda bulundular.

Saldırgan kişinin Christopher Giles adındaki yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olan bir vatandaş olduğu açıklandı. Giles, gözü dönmüş bir şekilde evin içinde aradığı Turney ve Free çiftini bulamayınca dışarı çıkıp arabasına gitti. Polis ise o ayrılırken yetiştiği için Giles’in peşine takıldı ve dur ihtarında bulundu. Giles ihtara uyarak arabasını kenara çekti ve polisler aracın içinden bir silah sesi duydular. Ardından ateş açan polis, Giles’i etkisiz hale getirdi.

Yapılan ilk incelemelerde Giles’in kendine ateş ettiği anlaşıldı ve bunun bir intihar olduğunu bildirildi. Ancak son otopsi raporuna göre saldırganın polisler tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Gözü dönmüş saldırgan, Turney’in YouTube videolarını izledikten sonra öfke dolu bir şekilde 11 saatlik kara yolu mesafesini arabasıyla kat etmiş, Turney’in evine ulaştığında camı kırarak içeriye girmişti. 26 Ocak Salı günü yaşanan olay basına henüz duyuruldu.

Giles’in evinde arama yapan dedektifler, onun bir video oyunu hayranı olduğunu ve oyun videoları izlediğini tespit ettiler. Evinden iki cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, iki tablet ve bir Xbox oyun konsolu çıkartıldı.

Olaydan hiçbir zarar görmeden kurtulan Turney ve Free, Slow Mo Guys isimli YouTube kanalının arkasındaki isimlerden biri ve ABD’de pek çok içeriği ile tanınıyor.