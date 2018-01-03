Ünlü YouTuber'ın Paylaşımı İle 90.000 Aboneye Ulaşan Çocuk!

Dünyanın en ünlü YouTuber’larından Jenna Mourey, video çektiği sırada küçük bir çocuğa da videosunda yer verdi. Küçük çocuk, kısa sürede 90.000 aboneye ulaşmayı başardı.

Eğer küçük çaplı bir YouTuber’sanız, sizden ünlü birisinin gelip sizi tanıtması yeni aboneler edinmek için çok büyük bir doping sağlayacaktır. Bu olayın kanıtı, dünyanın en ünlü YouTuber’ları arasında yer alan Jenna Marbles’ın küçük bir çocukla konuşması üzerine oldu. Video çektiği sırada Joey Vlogz kanalına sahip çocuğa da yer veren Jenna’nın bu videosundan sonra Joey’nin kanalı çok hızlı bir şekilde 90.000 yeni abone kazandı.

17 milyon abonesiyle YouTube’un en çok abonesine sahip kanalları arasında yer alan Jenna Mourey, video çektiği sırada Joey’nin ilgisini çekiyor. Jenna’nın elinde kamera olduğunu gören Joey, ünlü YouTuber’ı fark etmeden onun yanına gidiyor. Genç çocuğun kendisini tanımamasına rağmen yanına gelmesinden büyük şaşkınlık duyan Jenna, çocuğun ciddiyetinden ve gözlerindeki o coşkusundan çok memnun kaldığı için Joey’e videoda yer veriyor.

Bu süreçte yalnızca 183 aboneye sahip Joey, Jenna’nın kendisine yaptığı iyiliğin ardından 91.000’den fazla aboneye ulaşmayı başardı. Yeni abonelerinin gelmesinden dolayı bir teşekkür videosu da yayınlayan Joey, kendi tarzında videolar çekmeye devam edecek. Bu olayla birlikte YouTube’un ne kadar güçlü bir platform olduğunu bir kez daha görmüş olduk.