PlayStation 4 ve Xbox One, Aynı Konsola Yerleştirildi!

Xstation isimli yeni konsolda hem PS4 hem de Xbox One oyunlarını oynayabileceksiniz.

Oyun sektörünün ezeli rakipleri PlayStation 4 ile Xbox One bir araya gelse nasıl olurdu? Sürekli kavga halinde olan bu iki oyun konsolunda da gizliden gizliye oynamak istenilen exculasive oyunlaı var. Örneğin, birçok Xbox One oyuncusu sürekli PS4’e laf atsa da Last of Us’ı merak etmiştir. Ya da aynı şekilde PS4 oyuncuları da Forza Horizon serisine karşı ilgi duyuyorlar. Tüm bu ilgiye rağmen sürekli eleştiriler alan bu iki konsol, tek bir konsol olsaydı daha iyi olmaz mıydı?

Donanım sihirbazı Eddie Zarick bunu düşünmüş ve YouTube kanalında hazırladığı yeni konsolda, iki konsolu tek bir konsolun içerisine sokmayı başarmış.

XStation ismi ile duyurulan yeni konsolda Xbox One ve PS4 oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Üstelik bunu yapmak için iki farklı konsol bulundurmanıza gerek yok. Bir konsoldan diğer konsola geçiş yapmak için ortada bulunan bir tuşa basarak giderebileceğiniz bu işlem, exculasive oyun derdi yaşamadan oyunları oynamanıza olanak tanıyacak.

Peki, sizce Eddie Zarick’in bulduğu bu formül kullanılabilir mi, yoksa yaşasın konsol savaşları mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.