Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Trafik Kazası Geçirdi!

YouTube’da 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan Ruhi Çenet, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu’nda çok ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Geçtiğimiz aylarda ofisimizde ağırladığımız, YouTube’un değerli içerik üreticilerinden Ruhi Çenet, bu sabaha karşı ciddi bir trafik kazası geçirdi. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu’nun Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, Çenet ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Bursa yönünden İstanbul'a gittiği 41 K 1122 plakalı otomobili kontrolden çıkınca yol üzerindeki bariyerlere çarparak durabilen Çenet ve yanındaki arkadaşı 22 yaşındaki Yusuf Fazıl Çuhadar hafif şekilde yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilen Çenet ve Çuhadar, bir süre daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edildiler.

Biz de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede tam anlamıyla iyileşmelerini diliyoruz.