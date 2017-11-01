Ünlü Youtuber ve Oyuncu Cem Korkmaz Hayatını Kaybetti!

Oha Diyorum, Yap Yap kanallarından tanıdığımız ve en son Recep İvedik filminde oynayan ünlü Youtuber ve oyuncu Cem Korkmaz intihar ederek hayatını kaybetti.

Oha Diyorum ve Yapyap gibi Youtube kanallarından tanıyor olabileceğiniz, ünlü Youtuber ve Oyuncu Cem Korkmaz, intihar ederek hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde ilk iddialarla birlikte basına yansıyan intihar iddiası, Korkmaz'ın babası olan ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz'ın iş arkadaşı olan Can Yılmaz tarafından da doğrulandı.

Ünlü Youtuber son dönemlerde Avrupa menşeili bir firma adına ve kendi kişisel Youtube kanalında içerik üretiyordu. Ayrıca Recep İvedik 4'te de bir yan rol oynamıştı. Son 5 aydır kendi kişisel Youtube kanalına içerik yüklemeyen Korkmaz'ın bir kaç iddia dışında tam olarak neden intihar ettiğine ilişkin bir bilgi yok.

Korkmaz'ın cenazesinin ne zaman ve nereden kaldırılacağına ilişkin bir bilgi şimdilik yok. Açıkçası biz bu habere oldukça üzüldük. Webtekno ekibi olarak ailesine, tanıdıklarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Güncelleme: Olay ile ilgili olarak Korkmaz'ın arkadaşı Yavuz Selim Yavuzer'in Instagram'dan yaptığı açıklamalara göre, Annesi'nin intihar ettiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı. Yavuzer'in Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.