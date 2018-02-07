Selfie Tutkunları Arasındaki Yeni Tehlikeli Trend: Ameliyatla 'Filtreli' Haline Benzemek

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Başta kadınlar olmak üzere çoğu sosyal medya kullanıcısı, filtreli 'ideal' görünümüne ulaşmak için estetik ameliyatlara yönelmeye başladı.

Çekildiği fotoğraftan memnun olmayanlar için Instagram, Snapchat ya da diğer akıllı telefon uygulamalarında pek çok farklı filtre ve düzenleme seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekleri değerlendiren kullanıcılar, fotoğraf üzerinde ‘küçük’ değişiklikler yapabiliyorlar.

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Sosyal medyanın kullanıcılara sunduğu bu ‘güzellik’ filtrelerinin genel olarak güzellik algısını değiştirdiğini söylemek mümkün. Fakat İngiliz basınında yer alan bir habere göre fotoğraf filtreleri özellikle kadınların dış görünüşlerinden memnun olmamasına ve filtreli fotoğraflarına benzemek için estetisyenleri ziyaret etmesine neden oluyor.

Eskiden estetik yaptırmayı düşünenler genellikler ünlülere benzemek isterlerdi. Fakat fotoğraf filtreleri insanların çok daha kusursuz bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Mevcut görünüşlerinin ‘birazcık’ düzeltme ile iyileştiğini gören kişiler, filtreli hallerine benzemek için estetik operasyonlar geçirmeyi göze alıyor.
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Doktorların ‘Snapchat dismorfisi’ olarak adlandırdığı bu durum, insanların gerçekte sahip olmak istediği yüze sanal ortamda ulaşmasından kaynaklanıyor. Filtreli fotoğraflara sosyal medyadan da olumlu geri dönüşler gelince insanlar gerçekte de ‘filtreli’ görünmek için bıçak altına yatmaya razı oluyorlar.

Etiketler: instagram, snapchat, yüz filtresi
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