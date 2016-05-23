Bildiğiniz gibi son yıllarda sosyal medya, hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak bizim için önem kazanan bu mecra, kimi zaman amacını aşıyor.

Sosyal medya hesapları, tahmin edersiniz ki hepimiz için büyük bir önem taşır hale geldi. Yaşamımızdan kesitler paylaştığımız; kimi zaman da yediğimizi, içtiğimizi gezdiğimizi canlı olarak yayınladığımız bu mecra amacının dışına çıkma raddesine geliyor. Durum öyle bir hal aldı ki, ünlüler daha mini mini bebek ve çocuklarına Instagram hesapları açmaya başladılar. Peki bu ne kadar doğru?

Örneklerini çoğaltabilecek olsak da, Khloe Kardashian, DJ Khaled ve Serena Williams bu ünlülerden sadece birkaçı. Khloe Kardashian, bildiğiniz üzere şaşalı ve lüks bir hayat yaşıyor ve bunu her an Instagram hesabından bizlerle paylaşıyor. Şimdi ise yeni doğan bebeği True Thompson’un adını bebeğinin Instagram hesabından duyurdu. ‘Daha neler göreceğiz?’ diyorsanız, şaşırmanıza gerek yok çünkü Bayan Kardashian bunu yapan tek ünlü değil. Daha önce de bu tarz paylaşımlarda bulunan DJ Khaled ve Serena Williams da çocuklarına Instagram hesabı açmıştı.

Bu durum yalnızca Instagram için geçerli de değil tabii ki, Amerikalı DJ ve karısı Nicole Tuck, oğulları Asahd için daha önce Snapchat hesabı da açmışlardı. Bu olay elbette ki etik değil ancak konu hakkında daha önemli bir soru var: Çocuğumuzun izni olamadan ona bir hesap açmak ve fotoğraflarını paylaşmak doğru mu?

Şu an bu küçük çocuklar farkında olmasalar da milyonlarca kişi onları takip ediyor ve çoğu zaman haklarında yorum yapabiliyor. Söz hakkı ise sadece ailelerinde olan bu çocuklar, muhtemelen ilerleyen yıllarda ailelerine dava açabilecek. Özel hayatın ihlali olarak adlandırılabilecek bu durum geleceğin en popüler dava sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce daha hiçbir şeyin bilincinde olmayan bu çocuklara sosyal medya hesapları açmak ‘masum’ bir seçenek mi?