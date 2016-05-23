Belçikalı Instagram kullanıcısı @averagerob, 200 binden fazla takipçisi olan profilinden oldukça eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.

Instagram, yalnızca kendi fotoğrafımızı ya da sevdiklerimizle birlikte çekildiğimiz fotoğrafları paylaştığımız bir platform değil. Bazı hesaplar, üst seviye photoshop bilgisiyle birlikte oldukça ilgi çekici olabiliyorlar. Onlardan bir tanesi de Belçikalı Instagram kullanıcısı @averagerob.

Fotoğrafını ünlü isimlerin fotoğraflarına photoshop ile ekleyip oldukça eğlenceli çalışmalar yapan averagerob, David Beckham’dan Barack Obama’ya kadar onlarca ünlü isme ait fotoğrafı trolledi. Onlardan en eğlenceli olanlarını bir araya getirdik.