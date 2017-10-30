Nvidia'nın üzerinde çalıştığı yeni öğrenme sistemi, gerçek dünyadaki tanınmış kişilerin fotoğraflarını kullanarak, gerçekte var olmayan, fakat gerçeğinden ayırt edilmesi imkansız yüzler üretiyor.

Nvidia’nın yaptığı yeni bir yapay zeka, araştırmacıların sağladıkları binlerce ünlüye ait fotoğrafla beslendikten sonra çılgınca çeşitlilikte sahte yüzler üretti.

Ekran kartı çipi üreten firma, gerçek fotoğraflar kullanarak yeni yüzler üreten bir yapay zekayı eğitmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışmalar yapıyor şu sıralar. Nvidia araştırmacıları elde ettikleri tuhaf sonuçları online ortamda yayınlayarak, ‘Öğrenim Sunumları Üzerine Uluslararası Konferans 2018’ adlı konferansa gönderdiler.

Araştırmacı ekip, yapay zekanın yumurtladığı simaların henüz beklenin altında kaldığını itiraf ediyorlar ama “ikna edici gerçekçiliğin artık uygulanabilir aşamada olduğunu hissediyoruz” diyorlar.

Ortaya koydukları çalışmanın diğer yapay zeka uzmanlarınca da tetkik edilmesi gerekiyor olsa da, araştırmacılar, makinelerinin ürettiği yüz çeşitlerinden ve 1.024 piksel çözünürlükte edinilen detaylardan memnunlar.

Son zamanlarda hızla popüler hale gelen yapay zeka eğitim sistemi olan ‘Üretken Rekabetsel Ağ (GAN)’ kullanan araştırmacılar, programı çok sayıda veri setiyle besliyorlar (bu örnekte ünlülerin fotoğrafları kullanılmış). Böylece sistem, birkaç gün ya da hafta gibi bir zaman dilimi içerisinde istenen sonucu ortaya koyma noktasında mesafe kat ediyor. Yöntemin adlandırmasında geçen ‘Rekabetsel’ kavramı, iki makine öğrenimi programının birbirine karşı yarıştırıldığı bir senaryoyu ifade ediyor. Buna göre programlardan biri, bir diğerinin ortaya koyduğu yüzlerin üretimini kamçılıyor.

Aslında var olmayan, gerçekçi görünüme sahip insan tipi ortaya koyan uygulamaların geleceği, potansiyel olarak hem faydalı hem de rahatsız edici görünüyor. Bu gelişmenin, örneğin reklam amaçlı olarak her zaman yeni insan yüzlerine ihtiyaç duyan ekran kartı üretimi yapan firmalar için bir nimet olduğu aşikar.Fakat aynı zamanda yapay zeka programlarının yapay yüz üretiminde gerçekçi noktayı yakalamada günbegün çıtayı yükselttiklerinin farkına varmak da önem taşıyor. Sahte haber ve diğer tip dolandırıcılık işlemlerinde bunun ne şekilde kullanılacağı tam bir muamma. Şimdilik en azından bakılacak ilginç yüzler ürettiğini söyleyebiliriz.