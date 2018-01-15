Ünlülerin Çıplak Fotoğraflarını Çalan Siber Korsan Yakalandı

Pek çok Hollywood ünlüsünün çıplak fotoğraflarını çalıp internette paylaşarak unutulmaz bir skandala imza atan 4. siber korsan da yakalandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2014 yılında gerçekleşen skandal olayda aralarında Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok ünlünün 250’den fazla çıplak ve kişisel fotoğrafı çalınarak internette paylaşılmıştı.

Dünya çapında ses getiren bu büyük skandaldan sonra Birleşik Devletler Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kapsamlı bir soruşturma başlatmış ve 32 yaşındaki Emilio Herrera, 28 yaşındaki Edward Majerczyk ve 36 yaşındaki Ryan Collins suçlu bulunarak tutuklanmıştı.

Soruşturmaya devam eden FBI, 26 yaşındaki George Garofano’yu Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası’nı ihlal etmek suçundan tutukladı. Garofano Nisan 2013 ile Ekim 2014 tarihleri arasında ünlülere e-posta yolu ile Apple güvenlik ekibinden olduğunu söyleyerek Apple kimlik numaralarını ve şifrelerini göndermelerini istedi.

Bu yollarla pek çok ünlünün iCloud hesabına erişen Garofano, kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve videolarını ele geçirerek çevrimiçi ortamda paylaştı ve dünya çapında konuşulan bir skandala imza atmış oldu.

FBI’ya suçunu itiraf eden eden Garofano, Los Angeles’daki ABD yerel mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede de suçunu inkar etmeyen Garofano, korumalı bilgisayarlara yetkisiz erişim nedeni ile 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.