Virgin Galactic'in Uzay Uçağı Yakıtsız Test Uçuşu Yaptı

Daha önce beş test uçuşu yapan, uçuşlardan birinde çölün ortasına düşen uzay uçağı SpaceShipTwo bu seferki uçuşunu, roket yakıtını temsilen gövdesinde su dolu tanker taşıyarak gerçekleştirdi.

Virgin Galactic’in SpaceShipTwo (Resmi adı VSS Unity) adlı jet uçağı, altıncı test uçuşunu gerçekleştirdi. Yeniden kullanılabilir uzay uçağının roket yakıtlı testlere başlamadan önce tamamlaması gereken henüz iki ile dokuz yakıtsız uçuşu daha olacak. Fakat bu seferki özel bir uçuştu çünkü, normalde roket yakıtıyla yapılan uçuşlarda yakıtsız uçuş gerçekleştirdi. Roket yakıtı ile uçuş gerçekleştirecek olan bir uçakta olacağı şekilde gövdesinde roket yakıtı bileşenlerini taşıyan uçak, roket yakıtını temsilen 453 kg ağırlığında su dolu tankerle birlikte bu uçuşu gerçekleştirdi.

Unity’nin ana gemisi VMS Eve, daha önceki testlerde olduğu gibi uçağı bırakmadan önce 40.000 feet yüksekliğe çıkardı. Fakat diğer testlerin haricinde SpaceShipTwo, bu uçuşu su dolu tankerle gerçekleştirdi. Böylece, ağırlığın uçağın arka bölümüne doğru uygulandığı şekilde iniş gerçekleştirecek olan uçağın nasıl performans göstereceğine dair veriler toplandı.

Konuya vakıf olanlar Unity'nin, Virgin Galactic’in ikinci SpaceShipTwo adlı uzay aracı olduğunu hatırlayacaklardır. Orijinali 2014 yılında uçuş ortasında trajik bir şekilde kırılan uçak, Mojave Çölü’ne tepe üstü çakılmıştı. Yapılan soruşturmada uçağın düşüş nedenlerinden birinin, yardımcı pilotun ‘kılıçlama pozisyonu’ denilen, yeniden giriş esnasında çekişi arttırmak için uçağın kanatlarını yükseltmeye dönük hareketi, yapılması gerekenden daha erken bir zamanda yapması nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmişti. Unity halen bu sistemi kullanıyor fakat yeni bir düşüşün gerçekleşmemesi için ekstra güvenlik özellikleri eklenmiş.

Virgin Galactic araç uçuşa hazır hale geldiğinde, uzayın alt-yörüngesine ücretli taşımacılık yapmak üzere kullanmayı planlıyor. Hatta Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Hanks ve Lady Gaga gibi tanınmış müşteri listesi daha şimdiden hazır.