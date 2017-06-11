Hala Bir Açıklaması Bulunamayan 6 Ürkütücü Olay! (+18)

Bazı hikayeler vardır ve gerçek olup olmadığını sorgulamak dahi istemezsiniz. Anlatılanlar öylesine etkileyici ve gerçekçidir ki, bir açıklama arar ya da beklersiniz ama bulamazsınız. İnsanlık tarihine nam salmış açıklanamayan fenomenleri listeledik.

Bu içeriğimizde yer alan hikayelerin birden fazla tanığı, bazı olayların birden fazla mağduru var. Nereden geldiği belli olmayan anomaliler, birden bire kaybolan insanlar ve onların hala bir açıklama bekleyen gizemli hikayeleri…

Baştan söyleyelim, bu içerikteki görüntüler şiddet, cinsellik ve terör unsuru içermediği için yayın standartlarına uygundur. Ancak hikayelerle birleşince rahatsız edici olabilirler.

Enfield Poltergeist Vakası:

Enfield davasıyla ilgili en garip ve açıklanamayan şeylerden biri evde yaşayan ailenin kızı olan 11 yaşındaki Janet’ın rahatsız edici bir tona sahip sesle sürekli konuşması. Hatta iddialara göre bu konuşmaların kayıtları bile duruyor. Evde bu aileden daha önce oturmuş olan Bill Wilkins’in beyin kanamasından öldüğü söyleniyor.

Mahalle sakinlerinden birinin açıklaması şöyle:

"1977 ve 1978 yıllarında ailesi, komşuları, polisler, gazeteciler ve araştırmacılar tarafından bildirilen ve görülen her türlü olgu vardı. Evin mobilyaları, görünüşte insan yardımı olmadan dolaşıyor; nereden geldiği belli olmayan sesler duyuluyordu, elektrikli cihazlar bozuluyordu. Liste o kadar kabarık ki hepsini anlatmak çok zor”

Toys”R”us Mağazası Vakası:

1970'lerde ABD’nin Sunnyville ayetindeki bir oyuncak mağazasının çalışanları, kendi isimlerini fısıldayan sesler duyduklarını ve nesnelerin yer değiştirdiklerini bildirdiler. Mağazanın kadın çalışanları, lavabodaki muslukların kendiliğinden açıldığını ve saçlarına sürekli bir şeyin dokunduğunu dile getirdiler. Aşağıdaki görsel dönemin ileri teknolojili kızıl ötesi kameralarından biriyle çekildi:

Aynı görüntüleri kaydeden normal kameralarda eksik kişiler ve nesneler olduğu aklınıza gelmiştir. Olay hala gizemini koruyor.

Durup duruken yanan insanlar:

Birbirine benzer yüzlerce vaka ve açıklanamayan bir fenomen daha. Genellikle mağdurların gövde kısımları tamamen yanmış bir şekilde bulunuyor ve kanıtlar, yangın için hiç bir neden sunmuyordu.

1986'da emekli itfaiyeci George Mott, Florida’daki esrarengiz vakalara giden itfaiye ekibindeydi ancak bu kadar detay sunabildi. Olaylar örtbas edildi ve hala cevap bekliyorlar.

Cooper Ailesinin Bu Fotoğrafı:

Görüntünün kaydedildiği tarih net olarak bilinmiyor ancak uzmanlar kıyafetlerden yola çıkarak 50 yıl kadar öncesine işaret ediyorlar. Cooper ailesi Texas'ta yeni bir eve taşınıyor ve bir aile fotoğrafı çektirmek istiyor ancak çerçevenin solunda beliren bu adam tüyleri ürpertse de yapılan araştırmaların çoğu görüntünün sahte olduğu yönünde sonuç vermiş. Ancak inanmayan bir çok insan var aile ise bu konuda konuşmuyor. (bu kez içinizi ferahlatalım istedik doğrusu)

Buzul Kadın:

1980 yılının Aralık ayında, 19 yaşındaki Jean Hilliard, arabası yoldan çıkınca ABD’nin Minnesota eyaletinde hafif bir trafik kazası yaptı. Motoru soğuk havanın etkisiyle tekrar çalışmayınca 4 km uzaklıktaki evine yürümeye karar verdi ve evine vardığında donmak üzereydi.

Ertesi sabah erken saatlerde vücudu yukarıdaki gibi bulundu. Tam anlamıyla kaya gibi sertleşmişti ve hemen en yakındaki hastaneye götürüldü. Doktorlar vücud ısısı çok düşük olduğu için iğne yapamadılar ve kadının gözleri bile donmuştu çünkü hiçbir ışığa tepki vermiyordu. Şaşırtıcı bir şekilde 3 gün kademeli olarak ısıtılan kadın bacaklarını hareket ettirmeyi başardı ve 1.5 ay sonra taburcu oldu. Uzmanlar böyle bir olayın tıbben imkansız olduğu görüşüdeler.

Elisa Lam'in ve Cecil Oteli’nin Gizemi:

Elisa Lam’in hikayesi tüm dünya tarafından bilinir ve çözülememiş en meşhur cinayet vakalarından birisidir. Bu olayı gerçek bir gizem yapacak bir çok etmen bulunuyor.

Şubat 2013’te Cecil otelinin sakinleri ve personeli suyun tadının ve görünüşünün değiştiğinden şikâyet etmeye başladığında, 21 yaşındaki Elisa’nın cesedi otelin çatısındaki su tankerlerinin birinin içinde bulundu ve öldüreli iki hafta olmuştu. Soruşturma süreci, polisleri otelin güvenlik kamerası kaydına yöneltti. Video, Elisa’nın tek başına asansöre girdiğini ve panodaki düğmelere basmak için ayakta durduğunu gösteriyordu. Birkaç kez tuşlara bastı ancak asansör hareket etmedi. Sonra görüntülerde görünmeyen birisiyle konuşmaya başlayan Elisa’nın hareketleri gittikçe garipleşmeye başladı. Ardından Elisa koridora çıkıp gözden kayboldu ve su tankına kadar bir daha görülmedi:

İlginç görüntülerin en rahatsız edici olmayan hali ise şu şekilde: