Bazı sinema şaheserlerini hayatımız boyunca unutmayız. Onların hafızalarımızda yer eden sahnelerinde ve tarihi değer kazanmalarında müziklerinin büyük etkisi vardır. İşte buradan yola çıkan arkadaş, kalem ve kağıttan çıkan sürtünme sesleriyle ünlü tema müziklerini çalıyor.

YouTube’da her an karşınıza bir işsiz çıkabilir. Platform öylesine büyüdü ve genişledi ki, insanların kolay yoldan ünlü olmak için çıkabilecekleri küresel bir sahne haline geldi. Adını duyurmak isteyen ve fazlasıyla boş bulunmuş arkadaşların yükledikleri içerikler masum insanların beyninde kara delikler açarken, sadece birkaç saniyede yaratıcılığıyla sizi büyüleyecek işsizlik örneklerine de rastlıyorsunuz.

Buradan hareketle işsizliğin her insan bünyesinde aynı sonuçları vermediği tezine ulaşabiliriz. Bu durum sadece YouTube üzerinde değil, hayatın kendi ekseriyeti içinde de aynı şekilde. Lafı çok uzattım ve hatta “Kardeşim bunları izlemek de işsizlik değil mi?” dediğinizi duyar gibiyim. Biz işsiz olmamanızı değil, işsiz olacaksanız dahi yaratıcılığınızı öldürmemeniz gerektiği kanaatindeyiz.

YouTube kanalına yüklediği aşağıdaki videodan kısa bir süre sonra üne kavuşan Dani Ochoa, Star Wars’ın sembolü haline gelen Emperial March parçasını böyle çaldı:

Matematik formülünün anlamsızlığı işsizliğini, ortaya çıkan sonuç ise ne kadar yaratıcı bir kişi olduğunu gözler önüne seriyor.

Hatta başka filmlerin de müziklerini aynı şekilde çalmaya çalışan Ochoa, son günlerin en viral işlerinden birisi yapmış görünüyor.

İşte Dani’nin Star Wars’dan, Harry Potter’a, tamamen anlamsız matematik formülleriyle çalınan eserlerin hepsi: