Stephen King'in romanı The Mist, Öldüren Sis adıyla sinema filmine uyarlanmıştı. Tam 10 sene sonra yapım, dizi uyarlamasıyla karşımızda ve yeni fragmanı yayımlandı.

Korku ve gerilim hikayelerinin dur durak bilmeden üreten yazarı olan Stephen King'in en sevilen romanlarından The Mist'in, ekranlara uyarlanacağına dair haberi daha önce sizinle paylaşmıştık.

Orijinal hikayesinin insana tırnak kemirtren gerilim havası, 2007'de çekilen sinema filmi uyarlamasına çok yansımamıştı. Dolayısı ile filmi sevmeyen ciddi bir kitle vardı. Ayrıca akıl almaz bir sonla sinema tarihindeki en büyük falsoyu yaratan yapım, insanın yaşam hakkında düşünmesi gereken çok fazla konuyu bir film süresine sığdırmaya çalışmıştı. Elbette bu noktada yapımcıların emeğine söyleyecek bir şey yok. Nitekim bazı edebi eserler okunmak içindir ve 10 sayfada anladığınız bir olayı saniyeler içerisinde beyaz perdeye yansıtmak ustalık ister.

Gün geçtikçe popülerleşen dizi uyarlamalarından nasibini alan romanı, dizi başlamadan önce okumanızı tavsiye ederim. Çünkü insanların tam anlamıyla köşe sıkıştığı anlarda -dış etmen ne olursa olsun- nasıl değişeceklerini, farklı karakter ve olaylarla ustaca size sunuyor. Yazar Stephen King'in okuyucuları, inanç, yaşam, sevgi ve güven gibi temel konularda düşündürdüğü eserler ise sadece bu kitapla sınırlı değil.

Fazla uzatmadan, böyle bir eserin dizisini çekmenin daha doğru bir adım olduğu görüşündeyim. Çünkü detaylara ayrılacak bolca süre var ve eğer akıllıca kullanılırsa bu iş tutacaktır. Genel dizi izleyicisini çekmek için yerleştirilen klişeleri şimdilik göz ardı ederek, sizi fragmanla baş başa bırakalım: