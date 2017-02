Yerli marka UP! Watch’un birçok modelinin ardından piyasaya sunduğu akıllı saati UP Smart’a göz atıyoruz.

Son bir yıldır birbirinden farklı dijital saat modelleri ile Türkiye’de oldukça popüler hale gelen yerli marka UP! Watch, bu saat skalasına bir de akıllı saat ekledi. UP Smart adını verdiği yeni saati ile Android ve iOS uyumlu bir akıllı saat meydana getiren UP Smart, dünya genelinde popüler olan Pebble’ın Türkiye versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz bir akıllı saat ortaya koymuş.

Yukarıda görebileceğiniz kısa inceleme ve tanıtım videosundan da görebileceğiniz gibi basit arayüzü ve kolay kullanımıyla dikkat çeken UP Smart’ın şimdi de hep beraber biraz detaylarına bakalım;

Ekran Özellikleri

Sharp üretimi E-paper bir ekran ile oldukça düşük güç tüketimi yapan bu akıllı saat, eksi bir yanı olarak dokunmatik bir panele sahip değil. Bunun yerine sol tarafta 3, sağ tarafta ise bir adet tuş üzerinden kontrol edilebilen UP Smart, e-paper ekranı ve 200mAh bataryası sayesinde 30 güne kadar batarya ömrü sunabiliyor. Normal kullanımda ise bir haftayı görebileceğiniz bir kullanım ile piyasanın popüler akıllı saatlerinden farklı olan UP Smart, ekran boyutunu 1.28 inçte tutarken 179 x 176 piksel çözünürlük sunuyor.

Arayüz ve Saat Özellikleri

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği sunan saati UP Smart adındaki uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor, verilerinizi anlık olarak görebiliyorsunuz. Özelliklerine baktığımızda ise adımsayar, kalori ölçer, mesafe ölçer, uyku monitörü, nabız ölçer gibi detayları barındıran saat, tabiki bir akıllı saat olmasıyla arama, sms ve uygulama bildirimlerini de size sunabiliyor.

IP65 sertifikası olmaması sebebiyle suya ve toza karşı sadece yağmur gibi durumlarda dayanıklı olan bu saati duşta ya da havuzda kullanmanızı kesinlikle önermediğimizin altını çizelim.

Apple Watch’a benzer bir şekilde arkasında bulunan manyetik bölgeden şarj olan saat, yarım saat ile bir saat saat arasında oldukça kısa bir sürede tamamen şarj olurken size uzun uzun kullanma ömrü vermesiyle ön plana çıkacak.

Android ve iOS'te Uygulama Desteği

Uygulaması üzerinden hem Android hem de iOS uyumluluğu sunan cihaz, özelleştirilebilir saat arayüzlerine de sahip. Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi yerli kullanıcıların fazlasıyla ilgisini çekecek tasarımları da barındıran UP Watch, aynı anda 3 farklı arayüzü saatinize aktarıp tek bir tuşla da değiştirebileceğinizi söylemiş olalım.

Özelleştirilebilir Renk ve Kordon

UP Smart’ın en önemli detayı olan özelleştirilebilir seçeneği ile dikkat çekerken siyah, gümüş, altın ve roze altın kasa ile siyah, beyaz, kahverengi, gri, kırmızı, mavi, mor, pembe ve turkuaz renklerindeki kayış seçenekleriyle size oldukça geniş bir seçim sunuyor.

Toplamda 36 farklı tasarıma sahip saatlerden dilediğinizi ayarlayabileceğiniz UP Smart, aynı zamanda haricen satılan kordon çeşitleriyle de daha sonrasından dilediğiniz renkte ekstra kordon satın alarak özelleştirebilmenize de olanak tanıyor.

Sonuç olarak kolay kullanım sunan ve size oldukça özelleştirilebilir detaylar sunan UP! Watch’un piyasaya sürdüğü UP Smart’ı buradaki bağlantıdan satın alabilir, aynı zamanda ekstra kordon çeşitlerine de buradan göz atabilirsiniz. Eğer satın aldıysanız Android ve iOS uygulamasına da aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. (Android / iOS)