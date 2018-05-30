uPlay Türk Lirasıyla Satışlara Başladı

Ubisoft'un firmaya özgü oyunları satışa sunduğu oyun platformu Uplay'den artık Türk Lirası kuruyla da alışveriş yapılabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Rainbow Six: Siege'in tamamı ile Türkçe olacağını açıklayan ve bunu bir de Türkçe seslendirilmiş afilli bir video ile duyuran Ubisoft, Türkiye'deki kullanıcıları için atılımlarına devam ediyor. Uplay artık tamamı ile Türk Lirası'na destek veriyor.

Oyunların fiyat politikasına hemen yukarıdaki görsel göz atabilirsiniz. Küçük bir önek vermek gerekirse, Steam'de şu an 26 TL'ye satılan Rainbow Six: Starter Edition, uPlay üzerinde 25 TL'ye satılıyor. Bu tür küçük fiyat farklılıklarını bir kenara koyarsak, Ubisoft dolar kuru konusunda Steam'in fiyatlandırmasını bire bir benimsemiş gibi duruyor.

Elbette bu oyunları zaten Steam'den aynı fiyatlara alabiliyorken, gelişme sizi heyecanlandırmamış olabilir. Ancak büyük resme bakmak gerek: İlk Türkçe oyun atılımını gerçekleştiren Ubisoft'un E3'te duyuracağı oyunlarda Türkçe dil desteği görmemiz için bir umut doğmuş oldu.