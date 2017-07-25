UPS, Hacker Konferansı Sırasında Hacklenmekten Korkuyor!

UPS, on binlerce korsanın katılacağı DEF CON'da olabilecek herhangi bir hack durumuna karşı önlemlerini almak için elinden geleni yapıyor.

UPS, Las Vegas'ta gerçekleşecek hacker haftasına katılmaya hazırlanıyor ve kendisini kötü amaçlı bağlantılardan korumak için temel önlemleri almaya hazırlanıyor.

UPS, dünyanın en eski ve geniş kapsamlı hacker konferansı olan DEF CON'a katılıyor ancak bazı hack sıkıntılarına karşın önlemlerini elden bırakmak istemiyor. Çünkü UPS, bu tarz hack olaylarına karşı pek de yabancı değil. 2014'te UPS'in 51 mağazası, kötü niyetli yazılımlar tarafından ele geçirildi.

Defcon'a gelince, korsanlarla alakalı bir konferans olduğu ve oraya gelen herkes ağa bağlanabiliyor olduğu için katılımcılar her zaman herhangi bir ağa bağlanmadan önce uyarılarla karşılaşıyorlar. Ayrıca bu ağları kullanırken de epey dikkatli olmak zorundalar.

Uzmanlar genellikle DEF CON gibi konferanslar sırasında Wi-Fi ve Bluetooth gibi bağlantı türlerinizi devre dışı bırakmanızı öneriyor. Eğer illa ki Wi-Fi kullanılması gerekiyorsa bile kendi telefonlarındaki kablosuz ağları kullanmaları tavsiye ediliyor.

Bu konferans ise 27 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar sürecek.