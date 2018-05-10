UPS kargoyu hemen hemen hepimiz biliriz. Koyu rengiyle oldukça gizemli görünen bu araçlar, şimdi yapılan yeni tasarımıyla birlikte adeta karikatürden fırlamışçasına bir görünüm kazanacak.

UPS, yeni elektrikli aracını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Ancak görüntüsü ile yüzlerde tebessüm bırakan bu araç, sevimli bir karikatür çizimi gibi görünüyor. Yıl sonunda test sürüşlerine başlayacak olan bu araçlar, öncellikli olarak Fransa'da kullanılacak.

Oldukça estetik ve sevimli görünüme sahip olan UPS araçları 150 mil menzilli elektrikli kamyon filosunda, araç üreticisi ARRIVAL ile çalıştıklarını ifade etti. Tüm bunların yanı sıra iyi teknolojiyle donatılan araçlar, gelişmiş araç ekranlarına ve sürücülere yolun net bir görüntüsünü veren geniş bir ön cama sahip olacak. Öte yandan Gömülü Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri içeren elektrikli araçlar, sürücünün yorgunluğunu azaltmayı amaçlıyor.

Daha önce de söylediğimiz üzere firma, ARRIVAL ile iş birliği içerisinde çalışıyor ve buna en önemli etken elektrikli araçların fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmaya yardımcı olması olarak gösteriliyor. Küresel alanda hızla büyüyen UPS, yeni tasarımıyla da mevcut talebi artıracağını umuyor.

Şehir içinde sessiz bir şekilde çalışacağı belirtilen yeni elektrikli araçlar, yalnız sürücülerin değil yaya ve bisiklet kullanıcıların da güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda. Ancak özellikleriyle göz dolduran bu elektrikli aracın, karikatür çizimi gibi göründüğü gerçeğini hiçbir şey değiştirmiyor.