Ural Dağları’nda Dünyanın Büyük Zümrütü Keşfedildi!

Rusya’nın ileri teknoloji madencilik şirketi Rosec’e göre son on yıl içinde çıkartılmış zümrütlerin hepsinden büyük olan 1.5 kilogram ağırlığındaki bu taşın değeri 70 bin dolar. Diğer bir deyişle 270 bin TL.

Zümrüt taşı, doğada oldukça ender ve küçük boyutlarda bulunabilen bir değerli taştır. Konuya giriş yapmadan önce pırlantadan bile daha nadir olduğunu ancak fiyat açısından yarıştıklarını belirtelim. Bu ilginç durumun nedeni ise talep. İnsanlar, pırlantayı zümrütten daha çok tercih ediyorlar.

Rusya’nın sınırları içerisinde yer alan Ural Dağları’nın Malyshevsky bölgesindeki zümrüt ve berilyum madeninde, dünyanın en büyük zümrüt taşı çıkartıldı. 14 cm uzunluğunda ve 7 cm genişliğinde olan taşın değeri 70 bin dolar (Yaklaşık 265 bin TL) olarak açıklandı.

Maden işletmesinin müdürü Evgeny Vasilevsky, "Kristal, çalışmalar sırasında fark edildi ve yüzeye dikkatlice çıkartıldı. Bu nedenle toprak altındaki orijinal formunu koruyor.” açıklamasında bulundu.

Zümrüt, yeşil renge sahip, nadir, elmas ve yakuttan sonra en değerli üçüncü doğal taştır. Rusya Kuyumcular Odası’na göre söz konusu taş düşünüldüğünden daha özel. Derneğin Genel Müdürü Edward Utkin, verdiği demeçte taşın çok kaliteli olduğuna vurgu yaptı.

Malyshevsky alanında bulunan en eski zümrüt, ilk Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'e başkan seçildiğinde armağan edilen 1.2 kg ağırlığında bir başka taştı.

Taşın çıkartıldığı maden ocağı, Avrupa'daki en büyük zümrüt rezervine ev sahipliği yapıyor. Sverdlovsk Bölgesi'ndeki Malyshev köyü yakınlarında yer alan ocağın, 1831 yılında keşfedildiği biliniyor.

Maden ocağından sadece bu yıl 400 tonu aşkın değerli taş çıkartılması beklenirken, bunun 60 tondan fazlasının zümrüt olması bekleniyor. Ural zümrütlerinin küresel değerli taşlar pazarı için oldukça önemli oldukları biliniyor. Zira bu bölgeden çıkartılan zümrütlerin rengi, saf yeşilin biraz sarıya kaymış halini temsil ediyorlar. Bu nedenle Malyshevsky zümrütleri, pazarda ayrı bir öneme sahipler.

Ural zümrütleri, değerli taşların küresel piyasasında son derecede değerlidir, zira bu minerallerin tipik olmayan benzersiz sarımsı bir tutumu vardır ve Malyshevsky zümrüt markası adı altında bilinirler.

2025 yılına kadar küresel zümrüt üretiminde 10 kata kadar artış yaşanacağı söyleniyor. Büyük ihtimalle Ural Dağları, bu üretimin ana merkezlerinden birisi haline gelecek.