Uranüs'teki Çürük Yumurta Kokusunun Sebebi Bulundu!

Daha önce araştırmalar yapan bilim insanları, Uranüs’ün etrafında kötü bir kokunun var olduğunu belirtmişlerdi. Şimdilerde yapılan yeni bir çalışmaya göre Uranüs’teki çürük yumurta kokusunun sebebi hidrojen sülfür.

Daha önce Uranüs hakkında araştırmalarda bulunan bilim insanları, gezegenin atmosferinde ağır bir koku ile karşılaşmışlardı. Daha sonraları çürük yumurtaya benzetilen koku ile ilgili incelemelerde bulunan araştırmacılar kokuya, hidrojen sülfürün sebep olduğunu belirttiler.

Uranüs’ün atmosferinde bulunduğu varsayılan hidrojen sülfür gazı daha önce de tahmin edilmiş olsa da, herhangi bir netlik barındırmıyordu. Ancak şimdi ilk kez Hawaii’de bulunan bir teleskop ile yapılan gözlemde bu ihtimalin doğruluğu onaylandı.

İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesinde başyazarlık yapan Patrick Irwin, daha önce bir insanın Uranüs’e gitmesi halinde kötü bir koku ile karşılaşacağını belirtmişti ancak bu kokunun sebebi dediğimiz gibi bilinmiyordu. Şimdilerde tespit edilen bu kötü koku, gezegenin üzerinde bulunan bulut tepelerinden geliyor. Elde edilen kesinleşmiş yeni bulgular ise Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.