Tarım Alanlarında Zararlı Kimyasal Kullanımını Azaltan Robot

Tarım alanlarında insan emeği hızla yerini robotlara bırakıyor. Teknolojinin tüm iş sahalarında etkin bir şekilde kullanılması sayesinde artık tarım alanlarında zararlı kimyasal ilaç kullanımı da azalacağa benziyor.

Tüm tarım ürünleri marketlerdeki raflarda yerlerini aldıkları ana kadar pek çok işleme maruz kalıyor. Tohumlar ekiliyor, bakımları yapılıyor, hasat ediliyor.. Bu işlemlerin neredeyse tamamı da büyük oranda insan emeği ile gerçekleşiyor. Ancak teknolojinin kullanım alanlarının genişlemesi sayesinde artık tarım alanları da makineleşmeye başladı ve bunun olumlu etkisi de hayli fazla.

Illinois Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kendi başına tarım yapabilen bir robot geliştirmişlerdi. Aynı zamanda Carnegie Mellon Üniversitesi'de benzer tarım görevlerini üstlenen dronelar da geliştirmişti. Yani anlayacağınız üzere liste aslında oldukça uzun. Bilim insanları tarımın makineleşmesi konusunda pek çok benzer adım attılar. Gelen son haber ise EcoRobotix adlı İsviçreli bir şirketten oldu.

EcoRobotix'in ürettiği yeni bir robot sayesinde, tarım alanlarında bulunan zararlı otların temizlenmesi için kimyasal ilaç kullanılmasına gerek kalmayacak. Herbisitler olarak adlandırılan bu kimyasal tarım ilaçları, tarlalarda istenmeyen ve üretime zarar veren yabani otların yok edilmesinde kullanılıyor.

Ancak bu ilaçların kullanımı tarım alanlarının dünya üzerinde kapladığı alanı düşünecek olursak, oldukça pahalıya patlıyor. Üstelik ilaçlar tüketeceğimiz ürünler ile de temas ediyor ve bu çok da sağlıklı bir durum değil.

Çiftçiler bu ilaçları tarlalarda gezerek rastgele püskürtüyorlar ve hem ürünler için hem de ilaçların tüketim miktarı açısından bu hareket zararlı bulunuyor. Ancak EcoRobotix'in kullanıma sunmayı planladığı bu yeni makine sayesinde, ilaç kullanımının azaltılması ve besin maddeleri ile ilacın temasının önlenmesi planlanıyor.

Makinede bulunan kamera ve sensörler sayesinde zararlı otlar tespit edilip koparılacak, aynı zamanda gerektiği takdirde minimal düzeyde ilaç kullanılarak kimyasal miktarı da azaltılacak. Telefon aracılığı ile kontrol edilebilmesinin yanında bağımsız olarak da 12 saate kadar çalışabilen robot, iddialara göre elle yapılan ilaçlamaya oranla 20 kat daha az ilaç kullanıyor.

Makinenin piyasaya sürülme tarihi ya da fiyatı ile ilgili net bir bilgi yok ancak geçtiğimiz sene Blue River isimli bir şirket benzer amaçla kullanılan bir araç geliştirmiş ve tarım makineleri konusunda dev bir isim olan John Deere aracı 305 milyon dolar karşılığında satın almıştı.