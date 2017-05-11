Üretimi Yıllar Önce Durdurulan BMW 8 Serisi Geri Geliyor!

Yıllar önce üretimi durdurulan BMW 8 serisi, 2018 versiyonu ile birlikte yeniden satışa sunulacak.

BMW’nin en başarısız serilerinden birisi olan BMW 8, BMW’nin “lüks amiral gemisi” konseptinde çıkardığı bir seriydi. 1989 ile 1999 yılları arasında üretim yapan BMW 8, tam 18 yıldan beri yeni bir versiyonla çıkmamıştı, ancak BMW’nin CEO’su Harald Krüger’in yaptığı açıklama ile müjdeli haber geldi. Tam 18 sene sonra yeni bir BMW 8 aracı gelecek.

Eskiden Convertible ve coupe versiyonları ile çıkan seri, BMW’nin en üst segmentinde yer alıyordu. Yeni araçlar ile BMW, yeni amiral gemisinin BMW 8’den geleceğini söylemiş oldu. Coupe versiyonu ile geriye dönecek seri, son derece iddialı bir şekilde geliyor. Yapılan ilk araştırmalara göre arabanın yurt dışında 150 bin Euro yakınlarında bir ücretle çıkması bekleniyor.

Krüger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “BMW 8 Coupe serisi, lüks ve spor coupe geleneğimizle üretilerek, rüyaları süsleyecek en özel araçlardan biri haline getirildi. 8 Coupe serisi, lüks segmentteki liderlik iddiamızı destekleyecek. Bugün size arabanın, gerçek bir lüks spor coupe arabası olacağını söyleyebilirim” dedi.

Piyasanın yeni gediklilerinden olması beklenen yeni model BMW 8 Coupe’lar hakkında bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.