Urfa'nın Simgesi Balıklıgöl, İnternette Satışa Çıkarıldı!

Şanlıurfa'nın en önemli simgesi olan Balıklıgöl'ün yanında bulunan Halil-ür Rahman Medresesi'nin bir kısmı, hak sahibi Mustafa Nimetoğlu tarafından satışa çıkarıldı.

Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen ve Şanlıurfa’nın da simgesi niteliğinde olan Balıklıgöl platosunda inşa edilmiş olan 688,88 metrekarelik alana sahip Halil-ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından biri olan 35 yaşındaki Mustafa Nimetoğlu, medresenin %9’una denk gelen sahibi olduğu 62 metrekarelik alanı satışa çıkardı.

İnternet sitesi üzerinden ‘satılık arsa’ olarak verdiği ilanda ‘İnşaat izni yoktur. Toplam Hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır.’ açıklamasını yapan Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı alan için alıcıdan 9 milyon TL talep ediyor.

Verdiği ilan ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Nimetoğlu, insanların ilana büyük ilgi gösterdiğini ve ilanı yayınladığından bu yana telefonunun susmadığını belirtti. Kesinlikle bir dolandırıcı olmadığının altını çizen Nimetoğlu, satış işlemini yalnızca manevi duyguları olan bir kimseyle gerçekleştireceğini söyledi.