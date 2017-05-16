Ürkütücü Film Karakterlerinin Romanlardaki Gerçek Halleri!

Bilinen kitapların, bazen romanlarında daha çok adını duyduğumuz karakterleri vardır. Bu karakterlere ilişkin kafamızda oluşan görüntüler, kitapları oksak bile romanlardaki haliyle değil, uyarlandıkları sinema filmlerindeki imajlarıyla canlanırlar.

İkonik korku edebiyatı eserlerinin cani karakterleri filmlerdeki hallerine ne kadar benzediğini hiç düşünmüş müydünüz? Sinema yapımcısı ve dijital sanatçı Brian J. Davis, bu özel karakterlerin kitaplarda tasvir ediliş şekillerinden yola çıkarak robot resimlerini çizdi. Vampirlerin babası Dracula’nın bir bıyığı olduğunu ve orijinal kitabında üstüne basa basa vurgulandığını söylesek?

Neden farklı olduklarına gelince, izleyicilerin daha orantılı bir fizikte ve farklı görünümdeki karakterlere her zaman ilgisi vardır diyebiliriz. Çünkü sinema perdesi, kitaplarda bulunan sayfalarca betimlemeyi bazen bir kaç saniyede vermeye çalışırken, ayrıntılarda boğulmak filmlerin kalitesini düşürecektir.

İşte sanatçının çalışmaları:

Anna Wilkes - Ölüm Kitabı / Sadist (Stephen King) kitabından 1990’da uyarlandı:

Carrie White - Carrie: Günay Tohumu / Carrie (Stephen King) kitabından 2013’te uyarlandı:

Clarice Starling - Kuzuların Sessizliği / Aynı isimli kitaptan (Thomas Harris) 1991’de uyarlandı:

Dracula - Bir Çok Sinema Filmi / Bram Stoker’ın kitabından neredeyse her 3 yılda bir uyarlanıyor:

Frankenstein - Bir Çok Sinema Filmi / Mary Shelleys’in kitabından neredeyse 5 yılda bir uyarlanıyor:

Hannibal - Sinema Filmi Ve Dizi / Kuzuların Sessizliği (Thomas Harris) kitabından uyarlandı:

Jack Torrance - Cinnet / Aynı isimli kitaptan (Stephen King) 1980’de uyarlandı:

Norman Bates - Sapık / Aynı isimli kitaptan (Robert Bloch) 1960’da uyarlandı:

Regan McNeil - Şeytan / The Exorcist (William Peter Blatty) 1973’te uyarlandı: