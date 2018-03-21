Uruguay Basını: Sizin Tosun Ortalıktan Kayboldu!

Türkiye gündemini tek başına işgal etmeyi başaran Mehmet Aydın, Uruguay'ın da gündemine girmiş durumda. Uruguay basını, Aydın'ın ortalıktan kaybolduğunu bildirdi.

On binlerce Türk vatandaşını yüz milyonlarca TL dolandırıp Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın, Uruguay basınının da manşetlerini süslemeye başladı. Birkaç ay önce ortaya çıkan Ferrari videosu ile Uruguay’da viral olan Aydın’ın o dönem uyuşturucu kaçakçısı olduğu düşünülmüştü. Fakat Aydın’ın Türkiye’deki faaliyetleri, Ferrari’nin gizemini ortaya çıkarmış oldu.

Ülkenin en popüler gazetelerinden biri olan El Observador’un ‘El Joven Esta Desaprecido’ (Genç Adam Kayıp!) başlığı ile yayınladığı haberde ‘’Türk yargısının aradığı Ferrari’nin sahibi belli oldu. Evinin kirasını 3 ay boyunca ödedi fakat orada yaşamadı ve nerede olduğu da bilinmiyor.’’ denirken, Aydın’ın geçtiğimiz aylarda viral olan Ferrari videosu hatırlatıldı.

Mehmet Aydın’ın Ferrari ile spin attığı videosu öylesine ses getirdi ki Uruguaylı senatör ve eski Eğitim Bakanı Jose Gerardo Amor Batile, video ile ilgili bir tweet atarak, ‘’Bazı arkadaşlarım bana Malvin Norte’de bir Ferrari’nin fotoğraf ve videolarını göndermişti. Herkes bunun uyuşturucu ticaretinden gelen parayla alındığını konuşuyor. Ben bu konuda yorum yapamam fakat bu konu çok endişelendiriyor beni. Bu tür görüntüler çocukların uyuşturucu ticareti yapmak istemesine sebep oluyor.’’ dedi.

‘’Rivera 7232’de Lido’nun köşesindeki lüks kompleks, salı akşamı bomboştu. Binadan Arjantin plakalı bir BMW hızla uzaklaştı’’ diyen El Observardor, sürücüye yönelttiği ‘’Burada kalan Türk vatandaşını tanıyor musunuz?’’ sorusuna sürücünün 'Bilmiyorum' dediğini ve yalnızca malikanenin anahtarını bırakmaya geldiğini söylediğini belirtti.

Uruguay’ın popüler haber sitelerinden espectador.com, Mehmet Aydın hakkında yayınladığı habere ‘’Türkiye’de internet üzerinden binlerce insanı dolandıran tosun, Uruguay’a sığındı!’’ başlığını atarken, Montevideo Portal, Türkiye’nin Aydın’ın iadesini istediğini belirtti.