USB A, USB C ve Micro USB Destekleyen Flash Bellek

Çift yönlü USB belleklere hayatımızda yer vermeye başlamışken Silicon Power'ın yeni ürünü en yaygın üç portu bir arada sunuyor.

Flash belleklerimiz çıktıkları günden bu yana veri depolama alanında devrim yapmış ve herkesin işini kolaylaştırmıştı.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve OTG desteği gibi özelliklerin ortaya çıkmasıyla birlikte çift taraflı flash bellekler ortaya çıktı. Bu aletler bir tarafında Micro-USB portu taşırken diğer tarafında da standart USB-A portu taşıyor. Bu aşamanın üzerine biraz daha fonksiyon ekleyen Silicon Power firması, işin içine bir de USB-C'yi eklemiş.

Silicon Power Mobile C50 adlı ürün, 32, 64 ve 128 GB'lık kapasitelerle geliyor. USB-C kısmı 5 Gbps hızında veri aktarımı yapabilirken diğer taraflar ise 480 Mbps hızına ulaşabiliyor.

Tüm cihazın su geçirmez ve ekstrem hava koşullarına dayanıklı olduğunu belirten firma, 5 yıl da garanti sunuyor. Fiyat hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ancak ürünün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.