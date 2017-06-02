USB Disklerdeki Yazma Koruma Hatasını Nasıl Çözersiniz?

Yazma koruma hatası, birçok kişi için can sıkıcı bir sorun. Peki bu problemi kolayca nasıl aşabiliriz?

Yazma koruma hatası, USB kullanıcıları için en sinir bozucu hatalardan biridir. İşinizi bitirip, hazırladığınız dosyayı atmak üzere USB diskinizi bilgisayarınıza yaktığınızda “Disk yazma korumalıdır” mesajını almak, insanı çileden çıkarabilir. Peki bu sorunu çözmek için ne yapmalısınız?

1- USB Sürücünüzü Virüslere Karşı Kontrol Edin

USB sürücünüzü bilgisayarınıza her taktığınızda, otomatik olarak virüs taraması gerçekleştirmelisiniz. Virüsler genellikle diskinizi doldurup yazma-koruma hatası verdirme eğilimindedirler.

2- USB Sürücünüzü Fiziksel Olarak Kontrol Edin

Bazı USB sürücüler, fiziksel olarak yazmaya karşı kilitlenmelidirler. Bu nedenle fiziksel kilidinin olup olmadığını, varsa kilidin kapalı olduğunu kontrol ediniz.

3- USB Sürücünüzün Tamamen Dolu Olmadığından Emin Olun

Eğer USB sürücünüz tamamen dolu ise, yazma koruma hatası almanız da olasıdır. “Bilgisayarım”daki USB kısayoluna sağ tuşla tıklayıp “özellikler”e gelin. “Genel” sekmesinde diskinizin ne kadar dolu olduğunu göreceksiniz.

4- Dosyalarınızı Kontrol Edin

USB diske kopyalamak istediğiniz dosyalarda da hata olabilir. Bu nedenle yazılamayan dosyanın üzerine sağ tuş yaparak “özellikler”ine bakın. Burada eğer “salt okunur” tiki varsa kaldırın. Tekrar kopyalamayı deneyin.

5- Diskpart Komutu

Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramıyorsa, iş başa düştü demektir. Başlat çubuğuna “Komut satırı” yazın ve çıkan kısayolun üzerine sağ tuş ile tıklayarak “Yönetici olarak çalıştır” deyin ve “Tamam”a basın. Sonrasında “diskpart” yazarak “enter”a basın. Devam olarak “list disk” yazarak “enter”a tekrar basın. Çıkan listede hangisi USB diskiniz ise “Select disk” yazarak yanına disk numarasını yazın ve tekrar “enter”a basın. Disk seçildikten sonra “attributes disk clear readonly” yazın ve “enter”a basın. Diskiniz temizlenmiş olacaktır.

6- Registry İşlemleri

Eğer yukarıdakiler de işe yaramadıysa, sizler için kalan iki çözümden biri de “Kayıt defteri”ne gitmenizdir. “Pencere Tuşu + R”ye basın ve “regedit” yazıp “enter”layın. Soldaki menüden “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies”e gelmelisiniz. Eğer bulabilirseniz “WriteProtect” anahtar isimli kısma çift tıklayın. Edit DWORD(32-bit) Value kutusu açılacaktır. Burada “0” ve “1” değerlerinden birisi yazılı olacak. Hangisi yazılı ise bunu silin ve tam tersi değeri girin. Sonuç olarak USB’niz kullanıma hazır olacak. Fakat “Registry” kısmının değerlerini değiştirmek biraz sakıncalıdır. Bilgisayarınız bile çökebilir. Bu nedenle teknik bilginiz yoksa, bu kısmı kurcalamamanızı tavsiye ederiz.

7- Format Atın

Eğer hiçbir çözüm işinize yaramadıysa, format atın gitsin. Tabii ki diskinizde çok önemli dosyalar yoksa!