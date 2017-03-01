Bir Adam, USB Şarj Aletini Linux Bilgisayara Dönüştürdü

Chris Robinson isimli DIY meraklısı, eski USB şarj aletini içinde Linux çalışan bir bilgisayara dönüştürdü. Robinson yaptığı bu ufak cihaz çok amaçlı olarak kullanılabiliyor.

Nesnelerin interneti konsepti, internetteki DIY konsepti ile birleşince ortaya çok keyif verici işler çıkıyor. Chris Robinson isimli DIY meraklısı, eski bir USB şarj aletini içinde Linux çalıştırdığı bir bilgisayara dönüştürdü.

ODROIS-W isimli geliştirme tahtası ile yaptığı bu bilgisayar için; bir adet Rasberry Pi, bir Wi-Fi adaptörü ve bir mikro SD kart kullandı. Eğer temel elektronik devresi bilgisine sahipseniz, bu parçaları toplamanız gayet kolay olacaktır. Ancak bilmiyorsanız, Chris’in yazısına buradan göz atabilirsiniz.

USB şarj aletini mutlaka WiFi’ın çektiği bir yerde tutmalısınız. Chris, yaptığı bilgisayarın kişisel dosya/medya serverı olarak kullanılabileceğini, bir TOR anonim ağı olarak hizmet verebileceğini, penetrasyon testleri için kullanabileceğinizi, alarmlı bir RPi kamerası olabileceğini veya yalnızca uzaktan kullanılabilecek bir Linux sistem olabileceğini söylüyor.

Eğer siz de kendi internete bağlanan nesnelerinizi yapmak istiyorsanız, Chris’in blogunu buradan takip edebilir veya Youtube’da bulacağınız Arduino ve RasberryPi derslerini takip edebilirsiniz.