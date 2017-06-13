USMED Başkanı Said Ercan, Türkiye'den sosyal ağlara verilen reklamların milli serveti yurt dışına taşıdığını söyledi.

Bildiğiniz gibi Türkiye, sosyal medya kullanımı oranında dünyada başı çeken ülkeler arasında yer alıyor ve ülkemizdeki şirketler, daha fazla kişiye ulaşmak için bu sosyal ağlara reklam verme ihtiyacı hissediyor. Ülkemizde her ay milyonlarca kişi aktif olarak sosyal ağları kullanırken binlerce Türk şirketi ya da bireysel kullanıcılar sosyal ağlara reklam vererek bu kitleyle etkileşime giriyor.

Sosyal ağlar üzerinden şirketler daha fazla kullanıcıya ulaşsa da Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, bu reklamların aslında ülkemize katkıda bulunmaktan ziyade milli servetimizin yurt dışına çıkmasına neden olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili AA muhaberine açıklamalarda bulunan Ercan, Türkiye'nin sosyal medya kullanımında dünyada ilk beşte yer aldığını ve dolayısıyla da sosyal medya devlerine en çok para kazandıran ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ancak sosyal ağarın büyüklüğünden ziyade bu ağlara verdiğimiz reklamların yabancı kaynaklara gittiğinin altını çizen Ercan, aslında Türk şirketlerinin Türk halkına reklam göstermek için yurt dışı kaynaklara reklam verdiğini ve bu durumun da milli servetimizi yurt dışı kaynaklara harcanmasını doğurduğunu belirtti.

Tam olarak "Markalı firmalar ve sivil toplum kuruluşları reklamlar için ciddi kaynak ayırıyor. Türk halkına dönük reklamlar için yurt dışı kaynaklı mecralara yüksek miktarlarda ödeme yapılıyor. Sosyal medyada reklam pazarı on milyarlarca dolara ulaştı. Türkiye'nin dış kaynaklı sosyal medya ağlarına verdiği reklam ücretleri, milli serveti yurt dışına taşıyor" şeklinde açıklamasına devam eden Ercan, aynı zamanda Çin ve Rusya'nın ABD merkezli sosyal ağlara uyguladığı erişim engelinin ve kendi oluşturdukları sosyal ağların da altını çizdi.