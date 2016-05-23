Usta Bir Tasarımcıdan Gerçeklik Algınızı Bükecek Çalışmalar!

Arttırılmış gerçeklik için teknolojik cihazlarla donanmaya gerek yoktur. Tıkandığınız yerde sanat ve yaratıcılık tıpkı bu eserlerde olduğu gibi imdadınıza koşacak.

Sanatın ve tasarımın elbette hiç bir sınırı yok. Günümüzde gittikçe gelişen arttırılmış gerçeklik teknolojileri gün geçtikçe sanatın zerafetine uyum sağlıyor. Özellikle Apple ve Microsoft’un milyar dolarları aşan yatırımları, gelecek algımızın gerçeklik ayarlarıyla delicesine oynuyor.

Sanatçı Visotk Kakvei ise usta bir illüstartör. Günümüz dünyasında kalemin, zihnin ve teknolojinin en güzel sentezlerini eserlerine yansıtmayı başarıyor. Gerçekle çok fazla bir arada olan 3B görüntüler oluşturan sanatçı, hiç şüphe yok ki o büyük yatırımları hiçe sayacak bir performans sergiliyor.

Canınız arttırılmış gerçeklik tecrübesi yaşamak istiyorsa hoş geldiniz. İşte sanatçının en beğenilen eserleri: