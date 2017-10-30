Üstün Zekalı Hakan: İzin Verin de 14 Yaşımda Üniversiteye Gi

İlkokulu 8 yaşında bitiren 10 yaşındaki Hakan, MEB’in yönetmeliği çıkarması halinde 14 yaşında üniversiteye başlayabilecek.

Üstün zekasıyla öğretmenlerinde hayranlık uyandıran 10 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, Milli Eğitim Bakanı’na seslenerek kendisi gibi öğrenciler için ikinci kez sınıf atlatma imkanı sağlanması halinde daha başarılı olabileceklerini, mevcut derslerin kendisine inanılmaz kolay geldiğini söyledi.

2 yaşında okuma-yazma öğrenmeyi başaran Hakan, öğrencisi olduğu Güzelyalı Ortaokulu’nda yüksek zekası sebebiyle kendisinden 2-3 yaş büyük öğrencilerle eğitim görüyor. IQ seviyesi 160 çıkan Hakan, 4 yaşındayken anaokuluna başladığını ve bakanlığın tanıdığı hak sayesinde birince sınıfa atladığını söyledi. Fakat kendi durumundaki öğrenciler dahil ikinci kez sınıf atlama yönetmeliğinin çıkarılmasını isteyen Hakan, basın aracılığıyla bunu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a iletti.

Şu anki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Hakan, “Bu dersler, 6. sınıf bana kolay geliyor, bu nedenle 7’inci sınıfa atlamak istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız bu konuyla ilgili bir yönetmelik çıkarırsa, ben ve benim gibi kişilerin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde ülkeme daha yararlı ve katkılı olacağımı düşünüyorum. Ben 8 yaşında ilkokulu bitirdim. Eğer 7’inci sınıfa atlarsam 14 yaşında üniversiteye gidebileceğim ve bu sayede de ülkeme daha fazla katkı sağlayabilirim” dedi.

Kendisinden 2-3 yaş büyük arkadaşlarıyla okumanın kendisi için bir dezavantaj yaratmadığını söyleyen Hakan, hepsiyle çok iyi anlaştığını fakat derslerde işlenen konuları bildiğini, bu sebeple 7. sınıfa atladığı taktirde daha yararlı olabileceğini söyledi.

İleride NASA’nın bir üyesi olmak istediğini söyleyen Hakan, "Ben büyüyünce birkaç dal okumak istiyorum. NASA’ya katılmak istiyorum. Uzayla ilgili çok merakım var. Bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum ve yapıyorum da. Okulumda uzayla ilgili bir tane uzay kitabı adında bir proje yaptım. İçinde uzaya dair Oyun kartları ve bulmacalar oluşturdum. Bu kitabı da okula sundum” şeklinde konuştu.