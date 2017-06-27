Avrupa Komisyonu’ndan Google’a 2,4 Milyar Euro Para Cezası!

Google, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 2,4 milyar euro para ödeme cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından rekabet karşıtı davranışlarını 90 günlük süre içerisinde sona erdirmek zorunda kalan Google, aksi taktirde ana şirket Alphabet’in (Google’ın da bağlı olduğu şirket) günlük ortalama cirosunun %5’ini ödemeyle karşı karşı kalmasına sebep olacaktı.

Bir basın bülteni yayınlayan komisyon, ‘Google, arama motorunu bir Google ürününe yasa dışı avantaj sağlayacak şekilde kullanarak mevcut hakimiyetini kötü yönde kullanmıştır’ denildi. Komisyona göre bu tür işlemler, AB antitröst kuralları çerçevesine göre yasa dışı olarak kabul ediliyor. Yani Google, yaptığı şeyle rakiplerin büyüme fırsatlarını bastırdı ve tüketicileri ‘gerçek bir hizmet seçme ve yenilikçilikten faydalanma’dan mahrum bıraktı.

Komisyonun kararı, Google’ın stratejisinde gözlemlenen iki aykırı kalıba dayanıyor: Bunlar kendi ürünlerine daha fazla önem vermesi ve rakip ürünlere daha az önem vermesi. Şu anda da şirket, kendi ürün listelemelerini aramaların en üstünde ya da yakınlarında görüntülüyor. Aslında bu tam olarak yasa dışı değildir; buradaki asıl nokta arama sonuçlarında ürünlerin yerini belirleyen algoritmaların, Google’ın rakiplerine daha az önem veriyor olması. Komisyonun raporunda şu ifadeler yer alıyor: "Google, bu algoritmalara rakiplerini karşılaştırma alışveriş hizmetlerinde aşağılarda olmasını sağlayacak bir dizi kriter eklemiştir. Fakat her nasılda bu kriterlere Google ürünleri tabi değil."